Slovenskí seniori sú na tom najhoršie v rámci krajín Únie, JDS požaduje od štátu vyčíslenie dopadov jej návrhov na pomoc

Trinásty dôchodok nestačí

Mačka vo vreci

Tisíce seniorov pod hranicou chudoby

Slovensko má najvyššie ceny

6.8.2022 (Webnoviny.sk) - Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) vyzýva vedenie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR Sociálnu poisťovňu , aby v čo najkratšom možnom čase vyčíslili a prezentovali dopady pomoci požadovanej združením v prospech seniorov.Ako informovala podpredsedníčka JDS Valéria Pokorná , organizácia presadzuje v čo najkratšom termíne mimoriadnu valorizáciu osem percent, vyplatenie tzv. 14. dôchodku pred Vianocami, rozmrazenie a valorizáciu minimálnych dôchodkov o osem percent.Vyčíslenie dopadov je podľa JDS dôležité, aby v prípade predloženia návrhov týchto opatrení pre seniorov či už od politických strán alebo cez petíciu JDS vedeli poslanci Národnej rady SR kvalifikovane rozhodovať a nedostali na stôl „mačku vo vreci".„JDS priebežne a veľmi dôkladne analyzuje situáciu, pretože sa podľa nás dostala aj pri senioroch za pomyslenú červenú čiaru tak, ako pri zdravotníkoch, učiteľoch či rodinách. Už sme 20 minút nie päť minút po hodine dvanástej, aj napriek tomu požadujeme, aby boli rozhodovania prijímané kvalifikovane a odborne," uviedla Pokorná.Dnes už podľa nej nikto nepochybuje, že seniori pomoc potrebujú a že tzv. 13. dôchodok pomohol iba symbolicky, ani nie na mesiac, skôr na dva týždne v roku. „My však musíme žiť viac ako len tieto dva týždne v roku. Ak to ministerstvo práce myslí s pomocou úprimne a vážne, očakávame, že MPSVaR vyčísli, koľko by nami požadovaná pomoc stála štátny rozpočet financií do konca roka 2022. Je to pre nás dôležité, aby poslanci NR SR vedeli, o čom hlasujú," zdôraznila Pokorná.V tomto prípade ide podľa podpredsedníčky JDS o pomoc pre 1,1 milióna seniorov, ktorí odpracovali a odvádzali tomuto štátu 30, 40, 50 rokov.„Niektorí musia pracovať dodnes, pretože by z dôchodku neprežili," povedala Pokorná. Ak by ministerstvo a Sociálna poisťovňa nevyčíslili dopady týchto opatrení na štátny rozpočet, bola by to podľa nej pre poslancov NR SR mačka vo vreci a pre niektorých možný argument, prečo neschváliť takúto pomoc. Ministerstvo financií opakovane prezentuje, že domácnosti na daniach z dôvodu zdražovania zaplatia za celý rok 2022 navyše skoro 2,5 miliardy eur. Domácnosti seniorov sa na tejto spotrebe podieľajú minimálne 16,7 percenta, " skonštatovala Pokorná. Cez vyššie ceny najmä potravín podľa nej takto prispeli a prispejú seniori v tomto viac ako 400 miliónmi eur do štátneho rozpočtu.„Zatiaľ nám schválili iba predčasné vyplatenie 13. sociálnej dávky, ktorú sme mali dostať aj tak, nič navyše. Na začiatku roka bolo pod hranicou chudoby 330-tisíc seniorov, zdražovanie poslalo ďalšie desaťtisíce pod hranicu chudoby. V parite kúpnej sily sú slovenskí seniori na tom najhoršie zo všetkých krajín EÚ, " skonštatoval Pokorná.Slovensko podľa podpredsedníčky JDS nemá síce najnižšie dôchodky v Európe, avšak má najvyššie ceny. „Senior na Slovensku je na tom najhoršie v porovnaní výška dôchodku a výška cien zo všetkých seniorov v rámci krajín EÚ. Vláda sa teší, že najvyššie ceny plnia štátny rozpočet. Je fér vrátiť seniorom naspäť časť z vyšších cien," uviedla Pokorná. Ako ďalej uviedla, nejde v tomto prípade o peniaze vlády, ale sú to peniaze ľudí, ktorí tento vyšší výber zaplatili navyše kvôli vyšším cenám.JDS podľa Pokornej zároveň začína rokovania s politickými stranami a žiada ich, aby požiadavky dôchodcov predložili na septembrovú schôdzu Národnej rady SR.