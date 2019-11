Slovenskí sokolíci porazili Bielorusov v prípravnom zápase

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

prípravné stretnutie futbalistov do 21 rokov:

Senec



Slovensko - Bielorusko 3:0 (2:0)



Góly: 29. Špyrka, 33. Almási, 85. Ďuriš. ŽK: Muchamedov (Bielorusko), rozhodoval: Proske (ČR)



Slovensko: Šípoš - Vallo, Šulek, Kopas, Mojžíš - Špyrka, Pokorný, Gamboš - Kvocera, Almási, Chobot



Bielorusko: Pavľučenko - Ševčenko, Škurďuk, Lukaševič, Ľach - Sedko, Mjakiš, Grečicho, Podstrelov - Koncevoj, Škurin



Senec 14. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvíťazila vo štvrtkovom domácom prípravnom stretnutí nad bieloruskými rovesníkmi 3:0. O góly sa v Senci postarali už v prvom polčase Jozef Špyrka a Ladislav Almási, po zmene strán pridal tretí zásah Dávid Ďuriš.Pre zverencov Adriana Guľu to bola generálka na štvrté vystúpenie v kvalifikácii ME 2021, v pondelok o 18.00 h privítajú v Nitre vrstovníkov z Gruzínska.Trénerovi Guľovi chýbalo v nominácii viacero hráčov pre zranenie, ale mladí Slováci sa napriek tomu chceli naladiť víťazne na pokračovanie kvalifikácie. Za svojím cieľom išli bez väčších komplikácií už od úvodu a otváracieho zásahu sa dočkali po necelej polhodine hry. Chobot zapracoval na ľavej strane a poslal prihrávku do šestnástky, kde si na ňu nabehol Špyrka a umiestnenou strelou k ľavej žrdi poslal domácich do vedenia. To už o štyri minút neskôr zvýšil na rozdiel dvoch gólov Almási, ktorý vyskočil na rohový kop Kopasa a prudkou hlavičkou nedal šancu hosťujúcemu brankárovi.Bielorusi sa dostali do prvej vážnejšej príležitosti až po zmene strán. V 55. minúte striedajúci Jackevič preveril Vantrubu, ktorý cez polčas nahradil v slovenskej bránke Šípoša. Obaja tréneri pristúpili v druhom dejstve k viacerým striedaniam a testovali si aj ďalších zverencov pred súťažnými zápasmi. Početné zmeny sa podpísali aj na súhre oboch mužstiev, no domáci si ešte vypracovali ďalšie možnosti na zvýšenie náskoku. V 78. minúte získal loptu Adamec a z jeho roboty ťažil Kolesár, ktorý vystrelil len tesne vedľa ľavej žrde. Onedlho Adamec zakončil sám, bieloruský brankár Klesčuk vyrazil jeho pokus mimo priestoru troch žrdí. V 85. minúte už Slováci tretíkrát skórovali, Fabiš prihral krížom cez šestnástku a pri vzdialenejšej žrdi si našiel loptu a poslal ju do siete Ďuriš.