Slovenskí spracovatelia si reklamu na mlieko financujú sami

Bratislava 25. decembra (TASR) - Na Slovensku sa už roky hovorí o vytvorení tzv. marketingového fondu na podporu poľnohospodárskych a potravinárskych produktov. V zahraničí takéto fondy fungujú už dlhé roky a prevažná časť príspevkov pochádza zo štátu. Na Slovensku sú výnimkou len mliekari, a to prvovýrobcovia aj spracovatelia, ktorí sa spoľahli len sami na seba a propagáciu mlieka a mliečnych výrobkov si už roky zabezpečujú spoločne." vysvetlila Margita Štefániková, riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM).Zdôraznila, že Mliečny fond vznikol na konci roka 2007 ako výsledok iniciatívy a spolupráce Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka a Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ). Obe menované organizácie na jeho činnosť pravidelne prispievajú.vysvetlila Štefániková.Mliekari sa podľa nej vo svojich informačných a propagačných kampaniach zameriavajú na aktivity, cieľom ktorých je zvyšovať povedomie o zdravotných benefitoch mlieka a mliečnych výrobkov, o dôležitosti ich konzumácie a o samotnej výrobe a spracovaní mlieka. Cielené a dlhodobé aktivity pomaly prinášajú svoje výsledky.dodala Štefániková.Vznik fondu, ktorý by zastrešoval marketingové aktivity pre slovenských producentov potravín, už roky sľubuje štát. Napriek tomu ho do dnešného dňa nezriadil. Potravinári by ho privítali, mliekarov nevynímajúc. Analýzy potvrdzujú, že výdavky do mediálnych kampaní slovenských potravín by bolo potrebné zvýšiť.povedal Stanislav Voskár, prezident SMZ.Slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka dlhodobou a ucelenou propagáciou cez Mliečny fond vplývajú na postupný obrat nepriaznivej situácie v mliečnom sektore. Viac štátnych prostriedkov na marketing by podľa nich zmenu urýchlilo a umožnilo nasadenie v masových médiách, aby sa informácie dostali k širokej verejnosti.uzatvoril Voskár.