Slovenskí tenisti spoznali súperov v kvalifikácii na US Open

New York 21. augusta (TASR) - Traja slovenskí tenisti sa predstavia v kvalifikácii na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Jozef Kovalík nastúpi v 1. kole ako nasadená jednotka proti domácemu Američanovi Ernestovi Escobedovi, Norberta Gombosa čaká Holanďan Scott Griekspoor. Rebecca Šramková si na úvod zmeria sily s Češkou Terezou Martincovou.Najlepší slovenský singlista Martin Kližan sa rozhodol vynechať kvalifikáciu. Víťaz turnaja ATP v rakúskom Kitzbüheli v tomto roku neštartoval ani na Australian Open a vo Wimbledone. Kvinteto Dominika Cibulková, Magdaléna Rybáriková, Viktória Kužmová, Anna Karolína Schmiedlová, Lukáš Lacko sa v New Yorku dostane priamo do hlavnej súťaže.