Slovenskí vodnoslalomári juniori si z Krakova nesú striebro

3xC1M do 23 rokov: 1. Taliansko 94,69 s (0), 2. SLOVENSKO (Marko MIRGORODSKÝ, Martin DODOK, Ľudovít MACÚŠ) 96,51 (0), 3. Česko 96,53 (2)



Krakov 16. júla (TASR) - Slovenská hliadka C1 do 23 rokov v zložení Marko Mirgorodský, Martin Dodok a Ľudovít Macúš si na majstrovstvách sveta juniorov v Krakove vyjazdila v utorok striebornú medailu. Zvíťazili Taliani, bronz putuje do Česka.Predpoludním sa v utorok predstavili aj ďalšie slovenské hliadky. Juniori 3xC1M Ľudovít Macúš, Juraj Mráz a Juraj Dieška skončili na piatom mieste, juniorské kajakárky Zuzana Paňková, Kristína Ďurecová a Ivana Chlebová obsadili 14. priečku. V kategórii do 23 rokov obsadili Eliška Mintálová, Soňa Stanovská a Simona Maceková dvanástu priečku.