Slovenskí vojaci po 20 rokoch opúšťajú Afganistan, Naď vyzdvihol ich obrovský kus práce

17.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ozbrojené sily Slovenskej republiky ukončili takmer 20-ročné pôsobenie v Afganistane. Urobili tak na základe rozhodnutia Severoatlantickej aliancie NATO ). Americký prezident Joe Biden stanovil, že vojaci NATO odídu z Afganistanu do 11. septembra – 20. výročia teroristických útokov, ktoré viedli k invázii do Afganistanu.Od roku 2002 sa postupne v operáciách medzinárodného krízového manažmentu pod vlajkou NATO či v rámci koalície ochotných vystriedalo viac ako 4 300 slovenských vojakov.Slovenskí vojaci postupne pôsobili v operáciách Enduring Freedom (Trvalá Sloboda), ISAF a v ostatných viac ako piatich rokoch v operácii Resolute Support (Rozhodná Podpora). V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.Vo všetkých týchto operáciách plnili Ozbrojené sily SR široké spektrum úloh, od výstavby a budovania infraštruktúry koaličných vojsk na letiskách v Bagrame a Kandaháre cez ochranu základní v podobe strážnych jednotiek až po výcvik a prípravu afganských bezpečnostných síl v takých vzdialených dislokáciách, akými bol juhoafganský Uruzgan či rôzne základne na východe krajiny.„Naši profesionálni vojaci a vojačky spravili v Afganistane obrovský kus práce, ktorou prispeli k budovaniu bezpečnosti krajiny a tiež skvelého mena našich ozbrojených síl,“ vyzdvihol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO).Zároveň pripomenul tiež príspevok slovenských špecialistov na civilno-vojenskú spoluprácu pri výstavbe a modernizácii afganského vidieka v provinčných rekonštrukčných tímoch a nasadenie rôznych štábnych funkcionárov vo veliteľských štruktúrach operácií na všetkých úrovniach.Náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko považuje dlhotrvajúce nasadenie a dosiahnuté výsledky slovenských vojakov v takej vzdialenej a klimaticky náročnej destinácii, akou je Afganistan za úspech celých ozbrojených síl.„Vďaka patrí každému vojakovi a vojačke alebo zamestnancovi, ktorí sa na tomto úspechu počas dvadsiatich rokov podieľali, či už v priamom nasadení, alebo pri plnení podporných úloh. Úspešné naplánovanie a samotné stiahnutie našich síl v tak krátkom čase, aké od prijatia politickej deklarácie uplynulo, je zároveň ukážkou profesionality našich vojenských plánovačov na všetkých úrovniach velenia,“ uviedol pri príležitosti návratu poslednej časti slovenského kontingentu do vlasti Zmeko.V roku 2013 zomreli pri dvoch incidentoch v Afganistane traja slovenskí vojaci a niekoľko ďalších utrpelo ťažké zranenia s trvalými následkami.