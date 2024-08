Slovenskí vojaci zdvihli pred 80 rokmi zbrane v boji proti nemeckým okupačným vojskám

Sily domácej a zahraničnej rezistencie

28.8.2024 (SITA.sk) - Slovenskí vojaci 29. augusta 1944 zdvihli zbrane v boji proti nemeckým okupačným vojskám a ich domácim prisluhovačom.Ako pri príležitosti 80. výročie Slovenského národného povstania (SNP) pripomenul Vojenský historický ústav , divízny generál Sergej Ingr, minister národnej obrany čs. vlády v Londýne a hlavný veliteľ čs. brannej moci v zahraničí, adresoval želanie povstaleckému vojenskému veleniu a jednotkám a bolo zverejnené v Pravde 9. septembra 1944.„Posielam vám a všetkým oddielom, bojujúcim pod vaším vedením, čo najsrdečnejší pozdrav celej československej armády, bojujúcej za hranicami. Tlmočím Vám úprimné prianie všetkých, aby vás vo vašom hrdinskom boji sprevádzalo šťastie a aby obete, ktoré prinesú slovenskí hrdinovia, zaistili lepšiu a krajšiu budúcnosť Československej republike.“Ako Vojenský historický ústav pripomenul, želanie bolo určené slovenským vojakom, ktorí s odhodlaním vzdorovali ideológii nemeckého nacionálneho socializmu, talianskeho fašizmu a japonského militarizmu.„Netreba zabudnúť na historický fakt, že 29. augusta 1944 sa zjednotené sily domácej a zahraničnej rezistencie, so širokou podporou najširších vrstiev obyvateľstva, odhodlali vytrhnúť Slovensko zo spojenecko-satelitného postavenia v rozkladajúcom sa pakte štátov Osi a previesť ho na stranu víťaziacich armád Spojencov,“ uviedol ústav s tým, že v tento deň vyhlásili predstavitelia ilegálneho Vojenského ústredia Slovenské národné povstanie.„Tento čin demonštroval vôľu svojbytného zvrchovaného národa vziať svoj osud a riadenie budúcnosti do vlastných rúk,“ doplnil ústav s tým, že SNP sa hodnotí ako druhé najväčšie protifašistické ozbrojené vystúpenie.Ako ďalej priblížil, SNP bolo mierené proti prichádzajúcim nemeckým okupačným vojskám a nedemokratickému domácemu ľudáckemu režimu, ktorý úzko kolaboroval s nacizmom. Vojenský historický ústav priblížil, že SNP nebolo vyhlásené náhodnou skupinou nespokojencov, ale po mesiacoch intenzívnych príprav ilegálnym Vojenským ústredím Slovenskej národnej rady V Banskej Bystrici, v centre SNP, sa vytvorilo veliteľstvo 1. čs. armády na Slovensku, ktorého zámerom bolo brániť povstalecké územie, na ktorom žilo približne 1,7 milióna obyvateľov na ploche 20-tisíc kilometrov štvorcových, až do príchodu sovietskej Červenej armády.„Tento ambiciózny zámer mali realizovať ozbrojené sily reprezentované 1. čs. armádou na Slovensku a partizánmi. Treba zdôrazniť, že 1. čs. armáda na Slovensku vznikala v ťažkých podmienkach, pod priamym tlakom útokov nemeckých okupačných vojsk. Jej velenie malo v prvých dňoch SNP k dispozícii len 18-tisíc vojakov a dôstojníkov,“ pripomenul ústav a doplnil, že tento počet sa zvýšil dvoma mobilizáciami.Po prvej 5. septembra 1944 počet narástol na 47-tisíc mužov a po druhej 26. septembra 1944 narástol počet príslušníkov na 60-tisíc. Po boku armády bojovalo aj približne 12-tisíc partizánov, z ktorých približne 70 percent bolo Slovákov.„Ďalších asi 5 500 partizánov pôsobilo v tyle nemeckých okupačných vojsk. Povstalecké ozbrojené sily tak dosiahli počas druhého mesiaca bojov súhrnný stav cca 77 500 osôb,“ spresnil ústav a podotkol, že aj napriek nedostatkom dokázali úspešne vzdorovať nemeckým jednotkám dva mesiace a napriek porážke v posledných dňoch októbra 1944, nedošlo k ich úplnému zničeniu ani ku kapitulácii či skončeniu odporu.„Odpor pokračoval v podmienkach partizánskeho spôsobu vedenia bojovej činnosti až do definitívneho oslobodenia Slovenska,“ dodal Vojenský historický ústav s tým, že SNP sa tak stalo neoddeliteľnou súčasťou európskej protifašistickej a národnooslobodzovacej vlny, ktorá sa nezadržateľne dvíhala od základného prelomu na frontoch v roku 1943.Ústav ďalej spomenul, že ani po 80. rokoch nezapadlo do hlbín legendárne heslo „Začnite s vysťahovaním“, ktorým sa začala cesta bojovníkov SNP. Spoločenstvo demokratických štátov si vysoko váži a oceňuje SNP ako dôležitý vklad do európskeho protifašistického hnutia odporu a porážky nacistického Nemecka a jeho spojencov.„SNP, ktoré má mnohých neprajníkov či pochybovačov, je sviatkom, ktorým preukazujeme úctu základným hodnotám, na ktorých stojí moderná slovenská štátnosť, ako aj všetkým, ktorí za tieto hodnoty bojovali, strádali a v mnohých prípadoch priniesli aj najväčšiu obeť – vlastný život,“ uzavrel Vojenský historický ústav.