Slovenskí volejbalisti ukončili prvú časť kvalifikácie na ME

Bratislava 27. augusta (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti nechýbali na ME od roku 2007. V tohtoročnej kvalifikácii bojujú o siedmu účasť v sérii a celkovo jubilejný desiaty štart na najvyššom európskom fóre. V C-skupine im patrí po nedeľňajšej výhre v Moldavsku (3:1) druhé miesto a spečatiť postup na kontinentálny šampionát môžu v januári víťazstvami nad Čiernou Horou a na Islande.Augustová prvá časť kvalifikácie priniesla Slovákom dve výhry nad Moldavskom 3:0 a 3:1, nad Islandom 3:0, ale aj prehru 0:3 v Čiernej Hore. V úvode januára na nich čakajú dva záverečné duely - domáci zápas proti Čiernej Hore (5. alebo 6. januára) a súboj na Islande (9. januára).povedal Emanuel Kohút a dodal:Z Moldavska dorazila výprava volejbalistov v pondelok ráno, a hoci boli hráči po ceste unavení, víťazstvo ich stále hrialo.uviedol tréner SR Andrej Kravárik.Práve duel proti Čiernej Hore bude pre Slovensko rozhodujúci. Kvality Islandu odzrkadľuje pohľad na tabuľku, patrí mu posledná priečka, pričom ešte nezískal ani set. Víťazstvo vje pre zverencov trénera Kravárika povinnosť. S Čiernou Horou to však bude ťažšie.Na ME 2019 vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Slovinsku sa predstaví rekordný počet 24 krajín. Z kvalifikácie postúpia na šampionát víťazi siedmich skupín a kvinteto s najlepšou bilanciou z druhých priečok. Keďže dve skupiny sú iba trojčlenné, v konečnom hodnotenísa nebudú brať do úvahy výsledky proti tímom, ktoré skončia na posledných miestach v štvorčlenných skupinách.