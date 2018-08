Slovenskí volejbalisti v generálke na kvalifikáciu ME zdolali Rakúsko

Na snímke slovenský tréner Andrej Kravárik. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Prípravný zápas v Nitre:



Slovensko - Rakúsko 3:2 (-21, 22, 20, -21, 7)



Zápas trval 117 minút, rozhodovali Viktoríni-Lisá a B. Kováč (obaja SR), 200 divákov



SR: Krajčovič 10, Michalovič 14, Lux 9, Kohút 10, Zaťko 5, Paták 15, liberá Kubš a M. Vitko (Jančura 0, Ihnát 0, Gavenda 12, Firkaľ 1, Ludha 3)



Rakúsko: Tusch 2, A. Berger 14, Wohlfahrtstätter 10, Buchegger 16, Menner 12, Grabmüller 2, liberá Ringseis a Krois (Zass 5, Thaller 6, Jurkovics 2, Kronthaler 0, Trothann 6, Schmiedbauer 0)

Hlas po zápase:



Andrej Kravárik, tréner SR: "Som rád, že nám generálka na kvalifikáciu vyšla a vyhrali sme s Rakúskom oba zápasy. Súper nebol jednoduchý, ako by sa možno zdalo podľa výsledkov, svedčí o tom najmä druhý zápas, v ktorom boli sety vyrovnané. Potrebovali sme si ešte ujasniť pozíciu druhého smečiara, na tomto poste máme silnú konkurenciu, čo je dobré. Trojica Paták, Kriško a Lux je vo výbornej forme a sú to kľúčoví hráči pre náš tím. Tým nechcem povedať, že Firkaľ a Ihnát sú slabí hráči. Chalani si za výkony v oboch zápasoch s Rakúskom zaslúžia pochvalu, víťazstvá morálke tímu vždy pomáhajú. Zo šestnástky hráčov vypadávajú na prvý zápas s Islandom Ihnát a Mlynarčík, na druhý zápas do Čiernej Hory sa k tímu pripojí Ihnát a doma zostane Mačuha. Mlynarčík vypadáva z nominácie na celú kvalifikáciu."

Nitra 11. augusta (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti v Nitre zvládli sobotňajšiu generálku na budúcotýždňový vstup do kvalifikácie o postup na ME 2019. V odvetnom prípravnom stretnutí zdolali Rakúšanov 3:2 a potvrdili svoj piatkový triumf (3:1) z úvodného merania síl. Celkovo to bol dvadsiaty vzájomný duel s Rakúšanmi, Slováci si pripísali pätnástu výhru.Pre zverencov Andreja Kravárika to v aktuálnom letnom bloku bol záverečný siedmy prípravný súboj. V závere júla v Poprade hostili účastníkov tohtoročných septembrových MS Kamerunčanov (3:1, 1:3) a minulý týždeň sa predstavili v Rakvere na pôde šampiónov tohtoročnej Zlatej európskej ligy Estóncov (0:3, 2:3, 0:3).Úvodné štyri kolá kvalifikácie ME 2019 odohrajú v auguste, zostávajúce dve v januári 2019. Slováci, ktorí sú súčasťou ME nepretržite od roku 2007, si v C-skupine kvalifikácie zmerajú sily s výbermi Čiernej Hory, Moldavska a Islandu. Na šampionát preniknú víťazi siedmich skupín a kvinteto s najlepšou bilanciou z druhých priečok. Informoval web SVF.Tréner Kravárik spravil oproti piatkovému zápasu jednu zmenu v základnej zostave, Kriška nahradil Lux. V úvodnom sete mali Rakúšania navrch, viedli 8:4, neskôr 16:13. Pred záverom odskočili na 21:15 a koncovku bez ťažkostí zvládli (25:21).V druhom sete sa karta obrátila - Slováci od úvodu dominovali, viedli 9:3 a náskok si udržiavali (15:11). Za stavu 21:16 pre domácich sa druhé dejstvo zdalo byť prakticky rozhodnuté, no Rakúšania sa dotiahli na 22:23. Vzápätí si však slovenskí volejbalisti vybojovali setbal a aj ho premenili - 25:22.Rakúšania v treťom sete viedli len raz, hneď v úvode. Slováci neskôr prevzali opraty a mali viacbodový náskok (10:6, 17:14). Rakúšania sa pred záverom setu priblížili na rozdiel dvoch bodov (18:20), ale Kravárikovi zverenci im nádej rýchlo vzali, mali k dispozícii päť setbalov (24:19). Premenili druhý a uspeli 25:20.Vo štvrtom sete rakúski volejbalisti "museli" a snažili sa vybojovať tajbrejk. Po vyrovnanom úvode sa ujali vedenia (9:6) a náskok si udržiavali (15:12), neskôr ho aj zveľadili (20:16) a triumfovali 25:21. V tej chvíli bolo celkové bodové skóre absolútne vyrovnané (92:92).Slováci do tajbrejku vstúpili dobre (2:0), v jeho polovici odskočili zo 6:5 na 9:5 a o chvíľu viedli už o šesť bodov (12:6). Túto časť jednoznačne ovládli a premenili prvý mečbal - 15:7.