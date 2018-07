Slovenskí volejbalisti v príprave zdolali Kamerun

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Neoficiálny prípravný zápas (Poprad):



Slovensko - Kamerun 3:1 (20, -26, 21, 21)



Zápas trval: 103 minút, rozhodovali Porvazník a Höger, 250 divákov.



SR: Zaťko 0, Paták 11, Krajčovič 9, Michalovič 16, Lux 14, Kohút 6, liberá Kubš a Vitko (Mačuha 0, Ihnát 0, Jančura 0, Mlynarčík 1, Ludha 4, Firkaľ 3). Tréner: A. Kravárik.

Poprad 27. júla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti vstúpili do hernej časti prípravy pred kvalifikáciou o postup na majstrovstvá Európy 2019 úspešne. V piatkovom neoficiálnom medzištátnom zápase v Poprade vyhrali nad Kamerunom 3:1. S africkým účastníkom septembrových majstrovstiev sveta sa pod Tatrami stretnú aj v sobotu o 18.00 h.Slováci viedli 2:1 na sety a vo štvrtom prehrávali aj o päť bodov, ale v koncovke otočili a posledné dejstvo vyhrali 25:21. Najviac bodujúcim hráčom slovenského tímu bol univerzál Peter Michalovič, reprezentačný debut v seniorskom drese absolvoval blokár Filip Mačuha.Na budúci týždeň sa zverenci Andreja Kravárika predstavia v troch prípravných dueloch v Estónsku a v generálke na kvalifikáciu ME privítajú v Nitre dvakrát Rakúsko (10. a 11. augusta).V polovici augusta začnú Slováci boje o postup na budúcoročné ME. Ako favoriti C-skupiny odštartujú v stredu 15. augusta v Nitre zápasom proti Islanďanom (18.00 h). O štyri dni sa predstavia v čiernohorskom meste Bar (20.15 h). Nasledovať budú dva zápasy proti Moldavsku - 22. augusta v Nitre (18.00 h) a 26. augusta v Kišiňove (16.00 h SELČ). Domáce stretnutia SR odvysiela Digi Sport, prenosy prinesie tiež internetová televízia laola1.tv. V úvode januára slovenských volejbalistov ešte čaká domáci zápas proti Čiernej Hore (5. alebo 6.) a derniéra na Islande (9.).Slováci nechýbali na záverečnom turnaji ME nepretržite od roku 2007. Na šampionát preniknú víťazi siedmich skupín a kvinteto s najlepšou bilanciou z druhých priečok.