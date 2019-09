Slovenskí volejbalisti zaknihovali prvú prehru, podľahli Srbsku

Na snímke slovenskí volejbalisti a uprostred tréner Andrej Kravárik v zápase B-skupiny na majstrovstvách Európy vo volejbale mužov Srbsko - Slovensko 15. septembra 2019 v Antverpách. Foto: TASR- Martin Baumann Foto: TASR- Martin Baumann

B-skupina:



SLOVENSKO - Srbsko 0:3 (-19, -20, -21)



zápas trval 75 minút, rozhodovali: Mezöffy (Maď.) a Guillet (Fr.).



Slovensko: Kováč, Gavenda, Ondrovič, Paták, Lux, Zaťko, libero Vitko (libero Ihnát, Michalovič, Palgut, Firkaľ)



Srbsko: Kovačevič, Krsmanovič, Ivovič, Jovovič, Luburič, Lišinac, libero Majstorovič (libero Pekovič, Okolič)

ďalší výsledok B-skupiny:



Belgicko - Španielsko 3:0 (17, 21, 14)



zápas trval 68 minút, rozhodovali: Dobrev (Bul.) a Bloemhard (Hol.), 4750 divákov.



tabuľka B-skupiny:



1. Belgicko 3 3 0 9:2 8



2. Srbsko 2 2 0 6:0 6



3. SLOVENSKO 3 2 1 6:6 5



4. Nemecko 2 0 2 2:6 1



5. Španielsko 2 0 2 2:6 1



6. Rakúsko 2 0 2 1:6 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Antverpy 15. septembra (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti na 31. ME po prvý raz prehrali až vo svojom treťom zápase. V nedeľu v Antverpách nestačili na bronzový tím z predchádzajúcich ME Srbsko, ktorému podľahli 0:3.Do osemfinále postúpia zo šesťčlennej skupiny štyri mužstvá, Slovákom patrí po troch zápasoch v tabuľke B-skupiny tretia priečka s piatimi bodmi.Zverencov Andreja Kravárika čaká po dni voľna ďalší zápas v Lotto Aréne v utorok, vo večernom dueli sa stretnú o 20.30 h s domácim Belgickom.Výborný vstup do zápasu priniesol Slovákom vedenie 2:0 i 3:1. Tréner Kravárik dal od úvodu šancu niekoľkým hráčom, ktorí v predchádzajúcich dueloch odohrali menej minút. Tí sa favorita nezľakli a hrali s ním vyrovnanú partiu. V závere však Srbi išli do trháku a prvý set získali v pomere 25:19.V druhom sete mali už Srbi prevahu. Favorit si postupne vypracoval náskok, ktorý si udržiaval až do konca setu. Slovenskí reprezentanti však v závere zdramatizovali priebeh, no Srbi napokon triumfovali za 25 minút 25:20.V treťom sete slovenskí volejbalisti zlepšili výkon, po vyrovnanom priebehu sa neskôr po vytlčených blokoch Srbov dostali do vedenia 10:6. Favorit však potom zlepšil hru a za 75 minút triumfoval 3:0.