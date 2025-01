Slovenskí voliči sa o Trumpovi vyjadrujú rôzne, najväčší optimizmus panuje u voličov Smeru

Zastaví Trump vojnu na Ukrajine?

Voliči Smeru-SD sú ďaleko väčší optimisti

7.1.2025 (SITA.sk) - Nástup amerického prezidenta Donalda Trumpa sa na Slovensku spája s rozpačitými očakávaniami. U voličov Smeru-SD vzbudzuje podstatne viac očakávaní, a naopak, podstatne väčšiu skepsu u voličov Progresívneho Slovenska . Vyplýva to z výsledkov decembrového reprezentatívneho prieskumu agentúry SCIO medzi občanmi Slovenska.„Iste to súvisí aj s naladením politických predstaviteľov týchto strán počas prezidentských volieb v USA,“ uviedol hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus Respondenti v prieskume sú pomerne rovnomerne rozdelení na takmer tretinu, ktorá verí, že nástup Donalda Trumpa do funkcie prezidenta USA zastaví vojnu na Ukrajine (29,9 percenta), tých, ktorí si myslia pravý opak (34,1 percenta), a takých, ktorí na túto tému nemajú odpoveď (36 percent).Vyššia miera skepsy panuje u respondentov v téme mieru na Blízkom východe (41,4 percenta) a zhoršenia politických a obchodných vzťahov medzi USA a EÚ (42 percent). Naopak, najväčšia časť občanov Slovenska očakáva zlepšenie vzťahov USA s Ruskou federáciou (36,5 percenta), aj to, že nenastane zhoršenie kvality slobody a demokracie na celom svete (36,3 percenta).Podľa Klusa je zaujímavé pozrieť sa na odpovede z pohľadu voličov dvoch najsilnejších politických strán na Slovensku. Voliči Smeru-SD sú evidentne ďaleko väčší optimisti pokiaľ ide o budúci vývoj na Ukrajine po nástupe Donalda Trumpa, zatiaľ čo u voličov Progresívneho Slovenska je prítomný skôr opačný pohľad.„Veľká nedôvera je u voličov Progresívneho Slovenska zrejmá aj pri vývoji na Blízkom východe či budúcnosti obchodných vzťahov medzi USA a EÚ. Naopak, voliči Smeru-SD sú značne optimistickejší, najmä pokiaľ ide o budúcnosť vzťahov USA a Ruskej federácie, ale aj zachovania kvality slobody a demokracie na celom svete,” uviedol Klus.