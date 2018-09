Slovenskí voľnoštýliari neuspeli ani v sobotu

Ilustračné foto zápasenie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MSJ v Trnave - sobota:



juniori - voľný štýl

do 61 kg - osemfinále:

Syrbaz Talgat (Kaz.) - Pavol RAPČAN (SR) 10:0



do 74 kg - kval.:

Ali Bakhtiar Savadkouhi (Irán) - Martin HORÍNEK (SR) 11:0



do 86 kg - osemfinále:

Patrik Szurovszki (Maď.) - Michal PECHA (SR) 10:0



do 92 kg - kval.:

Matouš Vondal (ČR) - Dominik PECHA (SR) 5:2



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 22. septembra (TASR) - Ani sobota nebola pre slovenských zápasníkov na juniorských majstrovstvách sveta v Trnave úspešným dňom. Všetci štyria voľnoštýliari prehrali svoje úvodné duely a z ďalších bojov vypadli.Najprv Martin Horínek v hmotnostnej kategórii do 74 kg nestačil v kvalifikačnom kole na Iránca Aliho Bakhtiara Savadkouhiho, keď súper vyhral na technickú prevahu 11:0. Potom v kategórii do 92 kg Dominik Pecha po vyrovnanom boji prehral s Čechom Matoušom Vondalom 2:5 a následne v hmotnosti do 61 kg Pavol Rapčan podľahol v osemfinále Kazachovi Syrbazovi Talgatovi 0:10. Neuspel ani posledný slovenský zástupca Michal Pecha, ktorý v kategórii do 86 kg prehral v osemfinálovom zápase s Maďarom Patrikom Szurovszkým rovnako 0:10.Slovenskí juniori tak na MSJ nevybojovali ani jedno víťazstvo. O jedinú slovenskú výhru sa v trnavskej Mestskej športovej hale postarala v ženskej kategórii Zsuzsanna Molnárová, ktorá v kategórii do 72 kg zdolala v osemfinále Američanku Alyviu Nicole Fiskeovú 4:0. Následne vypadla vo štvrťfinále, keď nestačila na Bielorusku Anastasiju Zimiankovovú.