Slovensko 2019 vystavuje aj fotografie týkajúce sa Jána Kuciaka

Ilustračné foto. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. decembra (TASR) - V Galérii Nadácie Slovak Press Photo v bratislavskom Zichyho paláci otvorili v stredu kolektívnu výstavu Slovensko 2019. Predstavuje práce šiestich dokumentárnych fotografov, účastníkov workshopu s francúzsko-iránskou fotoeditorkou, producentkou a pedagogičkou Maral Deghati, na ktorom vznikla myšlienka spoločného projektu zameraného na mapovanie diania na Slovensku v roku 2019.uviedla pre TASR riaditeľka Slovak Press Photo Jana Garvoldtová.Návštevníci výstavy si môžu udalosti práve končiaceho sa roku pripomenúť prostredníctvom fotografií Andrása Cséfalvaya, Martina Domoka, Romana Frühaufa, Zuzany Gogovej, Mateja Kalinu a Kataríny Liškovej.dodala Garvoldtová.Fotoreportér Matej Kalina na svojich fotografiách zachytil udalosti spojené s vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.priblížil fotografie, medzi ktorými dominuje portrét matky Jána Kuciaka s podobizňou syna.povedal pre TASR Kalina.András Cséfalvay, víťaz Slovak Press Photo 2019 a Hungarian Press Photo 2019, prispel do výstavy sériou fotografií Jarmok, zábery vznikli na jarmokoch v Dunajskej Strede, Komárne a Štúrove.Sériu fotografií z najvýchodnejšej časti Slovenska vystavuje Zuzana Gogová, fotograf Roman Frühauf, pedagóg pôsobiaci vo Viedni, zasa zvečnil najzápadnejší bod Slovenska Záhorskú Ves a ženu, ktorá sa zaslúžila o stavbu kompy. Martin Domok zachytil Petra Sagana na Tour de France.Katarína Lišková zaznamenala staviteľské zmeny v srdci hlavného mesta. Po dohode s developerom opakovane navštevuje a fotí projekt Nové Nivy.objasnila genézu fotografií pre TASR Lišková, ktorá ďalej pokračuje v projekte so zámerom zachytiť Nové Nivy v rôznych ročných obdobiach a počasí.Výstava potrvá do 25. januára 2020.