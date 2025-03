Slovensko a Južná Afrika uskutočnili historické politické konzultácie, diskutovali aj o zrušení víz

Záujem o spoluprácu v automobilovom priemysle a vzdelávaní

Slovensko a JAR zhodnotili potrebu mierového riešenia konfliktov

4.3.2025 (SITA.sk) - V juhoafrickej Pretórii sa v pondelok uskutočnili historicky prvé politické konzultácie na úrovni rezortov diplomacie Slovenskej republiky a Južnej Afriky.„Chceme zintenzívniť komunikáciu s Južnou Afrikou na najvyššej politickej úrovni a pretaviť ju do konkrétnej spolupráce v obchodnej a investičnej oblasti a rovnako v turizme. K rozvoju by mohlo významnou mierou prispieť zrušenie vízovej povinnosti zo strany JAR pre občanov SR, o čom som v Pretórii hovoril s mojimi partnermi,“ uviedol štátny tajomník rezortu slovenskej diplomacie Marek Eštok po rokovaní s námestníkom ministra medzinárodných vzťahov a spolupráce Juhoafrickej republiky (JAR) Alvinom Botesom. Partneri pozitívne zhodnotili vzájomné vzťahy s potvrdením obojstranného záujmu o ich posilnenie.Rezort diplomacie zdôrazňuje, že JAR je relevantný regionálny hráč s výrazným vplyvom, a spoločne s Egyptom a Marokom patrí v Afrike medzi najdôležitejších partnerov Slovenska. Vzájomný obrat však podľa oboch strán nevyužíva naplno reálny obchodný potenciál. Štátni tajomníci vyjadrili preto podporu šiestemu zasadnutiu Spoločnej rady pre hospodársku spoluprácu medzi SR a JAR, ktoré by sa malo uskutočniť na Slovensku.„Juhoafrická republika prejavila záujem o zdieľanie našich skúseností a spoluprácu v oblasti automobilového priemyslu, rovnako vo vede a výskume či pri vzdelávaní študentov, kde vidíme možnosť využívať národné štipendijné programy,“ informoval Eštok a spomenul aj čerstvú akvizíciu slovenskej metalurgickej spoločnosti Heneken Group v JAR, ktorej dcérsku firmu navštívil v meste Brakpan.Partneri potvrdili veľmi podobné pohľady na aktuálne medzinárodné otázky predovšetkým v oblasti prebiehajúcich konfliktov s dôrazom na hľadanie mierových riešení. Štátni tajomníci sa zhodli na potrebe okamžitého nastolenia prímeria na Ukrajine a začatia mierových rokovaní.Slovensko a JAR pôsobia spoločne aj v Skupine priateľov reformy bezpečnostného sektora, ktorá vznikla z iniciatívy Slovenskej republiky ako člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov v roku 2007. Marek Eštok si položením venca pri Union Building tiež uctil pamiatku bývalého prezidenta Južnej Afriky Nelsona Mandelu.Štátni tajomníci diskutovali zároveň o spolupráci na úrovni Európskej únie a Juhoafrickej republiky v kontexte nedávneho 16. ministerského politického dialógu a rovnako nadchádzajúceho ôsmeho samitu EÚ – JAR. Eštok pozval štátneho tajomníka Juhoafrickej republiky na Slovensko s cieľom dohodnúť sa na oficiálnom mechanizme politických konzultácií.