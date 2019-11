Slovensko a Maďarsko uzavreli dohodu v prípade plynovej krízy

Na archívnej snímke Peter Žiga. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Veľké Zlievce 25. novembra (TASR) – Slovensko a Maďarsko v pondelok uzavreli dohodu, na základe ktorej si v prípade budúcej plynovej krízy vzájomne pomôžu. Informoval o tom minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD) po rokovaní s ministrom zahraničných vecí a obchodu Maďarska Péterom Szijjártóom v priestoroch kompresorovej stanice Veľké Zlievce v okrese Veľký Krtíš.uviedol Žiga.Obe strany podľa neho majú záujem prehlbovať spoluprácu v oblasti plynu a energetiky aj v budúcnosti a v priebehu dvoch až troch mesiacov by mohli podpísať memorandum v súvislosti s plynovým prepojením obidvoch krajín. To sa podľa Žigu nachádza zhruba 19 kilometrov od kompresorovej stanici vo Veľkých Zlievcach a vybudované bolo v roku 2015. Ide zároveň o jediné prepojenie na celej hranici, takzvaný interkonektor, ktorý môže viesť plyn medzi Slovenskom a Maďarskom.Keď Slovensko v roku 2009 zažilo plynovú krízu, podľa Žigu vtedy po 50 rokoch prvýkrát neprišiel z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko žiaden plyn.konkretizoval Žiga.Ako pokračoval Szijjártó, krajiny sa musia pripraviť na to, že cez Ukrajinu už možno nebude prúdiť plyn do strednej Európy.povedal maďarský minister, podľa ktorého stúpne jeho kapacita na sedem miliárd kubických metrov plynu.Priemerná ročná spotreba plynu na Slovensku sa v súčasnosti pohybuje do piatich miliárd kubíkov plynu. V Maďarsku je to zhruba dvojnásobok.