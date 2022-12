Slovensko a Švédsko podpísali dohodu o akvizícii 152 kusov pásových obrnených vozidiel CV90 (foto+ video)

Modernizácia armády postupuje rýchlo

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Prospeje to aj slovenskej ekonomike

K nákupu by sa mohlo pridať aj Česko

12.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko podpísalo so Švédskom medzivládnu dohodu, ktorou sa potvrdzuje akvizícia 152 kusov pásových obrnených vozidiel CV90 MkIV s 35 mm kanónom. Zmluvu podpísal štátny tajomník Ministerstva obrany SR (MO SR) Marian Majer spolu so svojím náprotivkom Petrom Sandwallom.Prvé obrnené vozidlá pre Ozbrojené sily SR (OS SR) budú dodané v roku 2025 a postupne nahradia dosluhujúcu techniku pozemných síl, ktorá je stará pol storočia. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková. „Keďže súčasťou podmienok SR v rámci obstarávania bolo aj reálne zapojenie slovenského obranného priemyslu, vo Švédsku dnes došlo tiež k podpisom ďalších prislúchajúcich kontraktov s účasťou výrobcu, teda spoločnosti BAE Systems a štátnej spoločnosti ZTS - ŠPECIÁL, ktorá bude primárnym priemyselným partnerom projektu," informovalo MO SR.„Švédske vozidlá CV90 spĺňajú požiadavky OS SR. Dnešným dňom sme teda posunuli nielen spoluprácu medzi ozbrojenými silami, ale aj medzi našimi krajinami na vyššiu úroveň. Teší ma, že modernizácia našej armády postupuje za ostatné dva roky tempom, aké tu nebolo desiatky rokov,” uviedol po podpísaní zmluvy Majer.„Ide o dôležitý krok k modernizácii našich ozbrojených síl a zvyšovaniu obranyschopnosti Slovenskej republiky. Zároveň ide konečne o reálny posun k vybudovaniu ťažkej mechanizovanej brigády, ktorý SR vyplýva v zmysle medzinárodných záväzkov voči kolektívnej obrane NATO . V neposlednom rade sme zabezpečili významný a dlhodobý profit pre desiatky spoločností slovenského obranného priemyslu. Presne tak, ako sme to sľúbili”, uviedol Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) a dodal, že ide o dlhodobý záväzok našej krajiny, ktorý okrem iného prospeje slovenskej ekonomike.Naď taktiež vysvetlil, že ak by sa rovnaké vozidlá rozhodla obstarať aj Česká republika, môže to mať pozitívny vplyv na konečnú cenu.„Súčasťou kontraktu je aj klauzula odkazujúca na možnú zmenu finálnej sumy v zmysle množstevnej zľavy,“ uviedol minister v nadväznosti na dohodu o spolupráci pri obstaraní a prevádzkovaní pásových bojových obrnených vozidiel, ktorú podpísali s českou ministerkou obrany Janou Černochovou v auguste tohto roka.Akvizíciu pásových obrnených vozidiel CV90 prostredníctvom kontraktu so Švédskym kráľovstvom schválila v júni tohto roku vláda SR. Návrh predložilo MO SR a celkové náklady na obstaranie pásovej techniky a na infraštruktúru sa odhadujú na takmer 1,7 miliardy eur s DPH.