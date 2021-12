Slovensko a USA by mali podpísať dohodu o obrannej spolupráci (video)

aktualizované 14. decembra 12:49



Rekonštrukcia letísk Sliač a Malacky

Dohoda prinesie viacero benefitov

14.12.2021 (Webnoviny.sk) -Slovensko a Spojené štáty americké (USA) by mali podpísať medzivládnu dohodu o obrannej spolupráci. Ako v utorok informoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS) na tlačovej besede, dohodu predložia do medzirezortného pripomienkového konania.Dohoda upravuje právny rámec pre posilnené partnerstvo a spoluprácu Slovenska s USA. Podobnú dohodu má podpísanú 23 z 30 členských krajín Organizácie severoatlantickej zmluvy (NATO). Slovensko viedlo rokovania o obrannej spolupráci s USA od roku 2018. V predošlej vláde ju však blokovala Slovenská národná strana (SNS).Ministri zdôraznili, že dohoda vytvára predpoklad pre čerpanie investícií na vojenskú infraštruktúru. USA by malo na Slovensku investovať 100 miliónov amerických dolárov do infraštruktúry.Naď konkretizoval, že tieto peniaze by mohli byť použité na rekonštrukciu vojenských letísk Sliač a Malacky. Doplnil tiež, že Slovensko sa investíciou zo strany USA nevzdá svojho vlastníctva objektov. Grant USA čerpali už napríklad aj pobaltské krajiny, Poľsko či Rumunsko.Zmluva medzi Slovenskom a USA tiež upravuje podmienky prítomnosti príslušníkov amerických ozbrojených síl na Slovensku. Ministri však pripomenuli, že dohoda plne rešpektuje suverenitu Slovenska a tak, ako doteraz, aj naďalej bude prítomnosť amerických vojakov podliehať súhlasu vlády SR alebo Národnej rady SR.Dohoda tiež štandardizuje spoluprácu medzi ozbrojenými silami Slovenska a USA. „Nebudeme musieť stále uzatvárať technické dohody na nejaké konkrétne spolupráce, či už v oblasti čerpania paliva alebo zabezpečenia pobytu počas cvičenia na našom území,“ vysvetlil Naď.Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko na tlačovej besede povedal, že víta dohodu, pretože prinesie viacero benefitov. Zjednoduší sa napríklad administratíva pri spoločných výcvikových aktivitách oboch krajín. „Umožní nám to aj v oblasti obrannej spolupráce nájsť lepšiu zhodu a lepšie ladiť naše národné a nadnárodné plány pri hľadaní odpovedí na bezpečnostné výzvy,“ dodal.Minister zahraničných vecí Ivan Korčok podotkol, že USA je strategickým partnerom Slovenska a dohoda je len logickým krokom. Ako uviedol, Slovensko je poslednou krajinou zo všetkých krajín na východnom krídle NATO, ktorá takúto dohodu s USA nemá. Ubezpečil tiež občanov, že ozbrojené sily USA nebudú môcť na území Slovenska robiť nič bez vedomia a súhlasu Slovenskej republiky.Potom, čo dohoda prejde pripomienkovým konaním, by mala byť schválená vládou. Následne by malo dôjsť k jej podpisu a k ratifikácii Národnou radou SR a prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Naď doplnil, že v rámci koalície je na zmluve dohoda a rokovať o nej chcú aj s opozíciou.