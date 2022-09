Slovensko ako prvý štát v EÚ uvádza na trh celoeurópsky dôchodkový produkt, je to niečo ako štvrtý pilier

Prvenstvo pre Slovensko

Kombinácia rizika a výnosov

Očakávajú lepší dôchodok pre klientov

20.9.2022 - Slovensko ako prvá krajina v Európskej únii uviedla do praxe európsky dôchodkový produkt. Prispel k tomu aj rezort práce, ktorý pripravil legislatívu. Zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) parlament schválil na jar tohto roka.Vyhlásil to minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak na spoločnej tlačovej konferencii s finančnou inštitúciou Finax, ktorá dostala na základe povolenia Národnej banky Slovenska (NBS) možnosť poskytovať PEPP.„Na Slovensku máme prvý, druhý a tretí pilier dôchodkového sporenia. Dnes oznamujeme produkt najmä pre mladších ľudí, ktorí počítajú s tým, že budú pracovať v krajinách EÚ, ale nielen im. Je to niečo ako štvrtý pilier, ako si človek môže sporiť na dôchodok," povedal minister práce a pripomenul, že v parlamente aktuálne rokujú o vylepšení dôchodkových pilierov.Generálny riaditeľ spoločnosti Finax Juraj Hrbatý zdôraznil, že je to prvýkrát v európskej histórii, kedy slovenská spoločnosť uviedla finančný produkt ako prvá.PEPP vysvetlil ako produkt, ktorý môžu využívať všetci občania EÚ pre dôchodkové sporenie. Jeho zásadnou výhodou je prenositeľnosť v rámci krajín EÚ bez ohľadu na to, kde človek pracuje. Maximálny poplatok je na úrovni 1 percenta. Produkt je transparentný pre všetkých obyvateľov EÚ a najmä obmedzuje prípadné národné politické riziká.Na rozdiel od druhého a tretieho piliera, základná schéma PEPP musí sporiteľovi zhodnotiť jeho vklady minimálne o infláciu. Registrácia sporiteľa podľa Hrbatého trvá 10 až 15 minút z pohodlia domova. Poradenský softvér mu pomôže vybrať a nastaviť výšku sporenia a udržiavať správne nastavené riziko.Produkt ponúka kombináciu rizika a výnosov. PEPP je nastavený tak, aby sa vklady zhodnocovali lepšie ako v druhom a treťom pilieri. Ukazuje to modelový príklad typického 34-ročného sporiteľa, ktorý bude ešte 30 rokov sporiť do dôchodku po 100 eur mesačne. V dôchodkovom veku z PEPP dostane vyše 843 eur, z druhého a tretieho piliera okolo 590 eur pri tých istých nastaveniach.„Pri súčasnom nastavení poplatkov a zákonov dokáže tento model dosiahnuť vyššie zhodnotenie o 40 percent," zhodnotil Hrbatý.Ako ďalej vysvetlil, ich spoločnosť pôsobí v piatich krajinách EÚ a nikde nefunguje dôchodkové sporenie optimálne. Produkty nedosahujú také zhodnotenie ako v západných krajinách.„Často majú vysoké poplatky, sú nemoderné, možno sú menej transparentné, neviete, do čoho investujete. Prostredníctvom produktu PEPP sme sa to rozhodli napraviť. Vďaka tomu chceme poskytovať kvalitnejšiu službu. Očakávame, že vďaka tomu dostanú klienti lepší dôchodok," uzavrel Hrbatý.