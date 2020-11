Slovensko aktualizovalo zoznam menej rizikových krajín, z Európy ostali len štyri

Režim výnimiek na hraniciach

14.11.2020 (Webnoviny.sk) - V zozname menej rizikových krajín sa budú nachádzať už len Austrália, Čína, Fínsko, Grécko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland a Taiwan. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) Daša Račková . Vyhlášky ÚVZ SR budú v platnosti od pondelka 16. novembra.Ako ďalej priblížila, zo zoznamu vypadnú Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Dánsko, Írsko, Kanada, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko. Ďalej Maďarsko, Monako, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, San Maríno a Slovinsko. Tiež Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Vatikán.„Režim výnimiek platný na hraniciach s Českou republikou sa za rovnakých podmienok bude uplatňovať aj na hraniciach s Poľskom, Maďarskom a Rakúskom (napríklad študenti, tréningy športových klubov, poľnohospodári, umelecká činnosť a pod.),“ spresnila Račková s tým, že sa ruší antigénové testovanie na hranici s Ukrajinou.Od pondelka 16. novembra platia pre pendlerov rovnaké pravidlá ako doteraz. To znamená, že pri prechode cez hranice sa nemusia preukazovať žiadnym testom, no musia mať potvrdenie o výkone práce, ktoré je možné nájsť vo vyhláške ÚVZ SR.Zároveň sa otvárajú aj prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, pričom buď musia mať zabezpečené fixné upevnenie miest na sedenie, alebo sa ne bude vzťahovať limit 1 osoba na 15 metrov štvorcových.Povolené však budú len predstavenia so sediacim obecenstvom, pričom sedenie môže byť zabezpečené v každom druhom rade alebo šachovnicovo. Zakázaná je však konzumácia nápojov a jedál. Organizátor predstavení musí zároveň pred začiatkom odmerať telesnú teplotu účinkujúcich a nepovoliť im vstup, ak majú teplotu vyššiu ako 37,2°C.Otvárajú sa aj fitnesscentrá, pričom naraz v nich môže byť najviac 6 zákazníkov, personál musí nosiť rúška a vo zvýšenej miere upratovať, čistiť a dezinfikovať priestory a vybavenie. „Zároveň platí podmienka jedna osoba na 15 štvorcových metrov,“ vysvetlila hovorkyňa.Račková zároveň informovala, že sa povoľuje aj prevádzka umelých kúpalísk (plavární), taktiež pri limite 6 zákazníkov v jednom okamihu, pričom musí byť zabezpečené častejšie čistenie a dezinfekcia. Aj v tomto prípade platí podmienka jedna osoba na 15 štvorcových metrov. Pitné fontánky musia byť mimo prevádzky.„K doteraz povoleným športovým podujatiam pribudli Slovenská hokejová liga, II. futbalová liga. Povoľujú sa aj podujatia nevyhnutné pre fungovanie karanténnych športových centier pod záštitou ministerstva školstva. Všetky povolené športové podujatia sa naďalej budú musieť konať bez divákov,“ dodala Račková.Povoľujú sa aj bohoslužby, avšak len so sediacimi veriacimi, pričom budú musieť sedieť v každom druhom rade, respektíve šachovnicovo.