Slovensko brzdí podľa Lexmann európske peniaze pre regióny, plánuje okresať podporu cez miestne akčné skupiny

Europarlament vyčlenil 88 miliárd eur

Pandémia zhoršila situáciu

Drastické obmedzenie podpory

15.6.2021 - Kým v zahraničí podpora regiónov cez miestne akčné skupiny rastie, Slovensko ich chce okresať. V tlačovej správe na to upozorňuje europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH).Na pomoc nezamestnaným, osobám so zdravotným postihnutím, veľkým rodinám, osamelým rodičom či seniorom síce Európsky parlament schválil nový balík 88 miliárd eur, ale cez miestne akčné skupiny sa k Slovákom podľa nej nedostanú. Práve tie sú však dôležité pre úspešný regionálny rozvoj a je neakceptovateľné krátiť ich podporu, uviedla Lexmann.Na riešenie problémov v oblasti zamestnanosti, vzdelania, zdravotnej a sociálnej starostlivosti či bývania schválil europarlament v rámci Európskeho sociálneho fondu plus 88 miliárd eur.Konkrétnu pomoc však na Slovensku podľa KDH neplánujeme využiť na projekty pre združenia miestnych akčných skupín, ktoré ich v regiónoch dokážu účinne a adresne využiť na pomoc ľuďom. Práve naopak, vláda ich podľa Lexmann plánuje okresať.„Asi 12 percent slovenských rodín dnes žije pod hranicou príjmovej chudoby. Ide o 640-tisíc ľudí a, žiaľ, predpokladá sa ďalší nárast,“ tvrdí Lexmann. Pandémia pritom podľa nej situáciu ešte zhoršila. Riešením pre najohrozenejšie skupiny je podľa europoslankyne nová podoba schváleného Európskeho sociálneho fondu plus a zvlášť jeho dostupnosť aj pre ľudí a organizácie priamo v regiónoch.Namiesto doterajších troch fondov, z ktorých podľa KDH pre zle nastavené podmienky nemohli ani doteraz poriadne čerpať, budú môcť miestne akčné skupiny využívať už len jeden fond.„V aktuálnom programovom období 2021 – 2027 hrozí drastické - až polovičné obmedzenie podpory miestnych akčných skupín, čo sa týka ich počtu, pretože Európsky regionálny a rozvojový fond štát neplánuje na tento účel použiť," tvrdí expert KDH na eurofondy Rastislav Horvát.Ako príklad dáva Českú republiku, kde už teraz miestne akčné skupiny viditeľne úspešne čerpajú podporu zo všetkých troch fondov, dokonca ešte aj z Európskeho sociálneho fondu, ktorý my na Slovensku pre komunitou riadený lokálny rozvoj nevyužívame a ani to neplánujeme.