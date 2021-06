Slovensko bude mať centrálny pamätník obetiam Covidu-19, vzniknú aj lipové pietne miesta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.6.2021 (Webnoviny.sk) - Pozostalí z OZ Skutočné obete zriadili transparentný účet na výstavbu veľkého centrálneho pamätníka obetiam pandémie , v mestách a obciach plánujú tiež vytvárať živé pietne miesta.Takmer 15 000 obetí pandémie Covid-19 by malo mať na Slovensku dôstojný pamätník celonárodného významu. Jeho vznik iniciovalo OZ Skutočné obete, ktoré pomáha priamym pozostalým a vykonáva v oblasti zmierňovania následkov pandémie mnohé aktivity. O svojej činnosti a aktivitách informujú na www.skutocneobete.sk a sociálnych sieťach."Pamätníky vznikajú už dlhšie aj v zahraničí. V počte obetí sme jednou z najpostihnutejších krajín na svete, zdrvujúci dosah pandémie navždy tragicky poznačil nielen desaťtisíce rodín obetí, ale celú našu spoločnosť," hovorí jedna zo zakladateliek OZ Skutočné obete Lenka Straková. "Pamätník, ktorý bude mať významnú umeleckú, spoločenskú aj historickú hodnotu chceme postaviť, lebo si to naši blízki zaslúžia. Lebo nikdy nesmieme zabudnúť!"Umelecké dielo, ktoré vzíde z verejnej súťaže návrhov, bude dôstojnou pripomienkou, vyjadrením úcty a skutočnej solidarity s obeťami a ich pozostalými.Pamätník by mal stáť v Bratislave na verejne prístupnom a dôstojnom mieste, ktoré podporí jeho celospoločenský, celonárodný a celoštátny význam. S ideou výstavby pamätníka už oboznámili Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy i prezidentskú kanceláriu. Obe inštitúcie myšlienku privítali. Po predbežnom schválení lokality, kde bude pamätník vybudovaný, OZ Skutočné obete vyhlási podmienky verejnej súťaže. Pozostalí predpokladajú, že sa tak udeje už túto jeseň. Vyhodnotenie súťaže odhadujú v prvom kvartáli 2022, nasledovať budú realizačné procesy.Pamätník bude financovaný formou príspevkov prostredníctvom transparentného účtu Skutočné obete COVID-19 SK6009000000005179083645 Popri centrálnom pamätníku spúšťajú pozostalí aj"Naši blízki umierali po celom Slovensku. Preto by sme chceli ponúknuť každému mestu a obci, ktoré prejavia záujem a stotožnia sa s našou ideou, možnosť vybudovať "živý pamätník". To bude miestom útechy, tichej spomienky, pri ktorom sa môžeme zastaviť, položiť kvety, zapáliť sviečku, zorganizovať spomienkový obrad či podujatie. Od samospráv by sme chceli, aby nám poskytli vhodné miesto, kde vysadíme strom – LIPU - ako symbol, ktorý žije a dýcha. Našim blízkym zobral koronavírus dych, živý pamätník bude symbolicky dýchať za nich." Lipa je majestátny liečivý strom, ktorý sa dožíva stoviek rokov, má tiež priaznivé účinky na dýchacie cesty. S výsadbou prvých líp by chceli začať už túto jeseň. Aj tento projekt bude financovaný prostredníctvom transparentného účtu SK6009000000005179083645 OZ Skutočné obete zdôrazňuje, že oba projekty – centrálny pamätník aj živé lipové pietne miesta sú striktne apolitické. Prosia všetkých dobrých ľudí, aby na projekty prispeli, aby myšlienku podporili. "Covid si nevyberal, nerozlišoval vierovyznanie, národnosť, príslušnosť k majorite či minorite. Stratili sme tisícky našich milovaných mám, otcov, synov, dcér, starých rodičov, priateľov a ďalších príbuzných. Ukážme srdce, urobme to pre nich. Prosíme samosprávy a zainteresované inštitúcie, aby sa k našim myšlienkam pripojili a spolupracovali. A zároveň vyzývame všetkých poslancov NR SR, ministrov a aktívnych predstaviteľov politických strán, aby tému výstavby pamätníka a živých pietnych miest nevyužívali na svoje osobné alebo politické zviditeľňovanie," uzatvára v mene pozostalých Lenka Straková.Informačný servis