Slovensko bude mať dva čierne okresy, COVID-automat sa čoskoro môže prepnúť do bordovej farby

Možnosť prepnutia do bordovej farby

Vyšší priemer úmrtí



COVID automat – farby okresov podľa epidemickej situácie



od 12. apríla do 18. apríla



Čierne okresy na Slovensku (2)



Poprad, Kysucké Nové Mesto



Bordové okresy na Slovensku (36)



Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Ilava, Krupina, Levoča, Lučenec, Martin, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Poltár, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Ružomberok, Senica, Snina, Stará Ľubovňa, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom, Žilina, Zvolen



Červené okresy na Slovensku (39)



Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I-V, Brezno, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec Kežmarok, Komárno, Košice I-IV, Košice - okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, Nitra, Piešťany, Prievidza, Rožňava, Sabinov, Šaľa, Senec, Skalica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš, Žarnovica



Svetločervené okresy na Slovensku (2)



Nové Zámky



Zlaté Moravce





6.4.2021 (Webnoviny.sk) - Situácia na Slovensku sa mierne zlepšuje. Od budúceho týždňa budú mať podľa regionálnej charakteristiky COVID-automatu čiernu farbu už len dva okresy. Štvrtý stupeň varovania bude platiť pre Poprad a Kysucké Nové Mesto. Slovensko ako celok zostáva naďalej v čiernej farbe.Počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 je už niekoľko dní pod hranicou tritisíc. Ak sa udrží pozitívny vývoj poklesu v číslach, postupne sa Slovensko môže prepnúť do tzv. bordovej farby už 19. apríla. O aktuálnej epidemickej situácii informovala v tlačovej správe hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.Do tretieho stupňa varovania sa od budúceho týždňa zaradí 36 okresov, v druhom stupni bude 39 okresov.Takmer všetky pravidelne sledované ukazovatele majú za posledný týždeň pozitívny trend, až na priemerný počet úmrtí. Kým minulý týždeň bol priemer denných úmrtí 71, ich počet stúpol na 81. Reprodukčné číslo zostalo na rovnakej úrovni. Naďalej pokračuje pozvoľný pokles nových pozitívnych prípadov, aktuálne je ich denný počet na úrovni približne z konca októbra. Počet výjazdov záchrannej zdravotnej služby k pacientom s ochorením COVID-19 alebo podozrením naň klesá od konca februára.Očkovanie pokračuje podľa rezortu plynule. Aktuálne je aplikovaných 1 022 654 dávok, druhú dávku už dostalo 263 913 ľudí. V 74-percentách zariadení sociálnych služieb je už aplikovaná prvá dávka očkovacej látky, druhou dávkou sa už očkovalo v 44 percentách. Do konca apríla by malo na Slovensko prísť 292 500 vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech, 80 400 dávok od Moderny, 200-tisíc od Astra Zenecy a koncom apríla aj 26 400 dávok od Johnson & Johnson. Očakávanú dodávku vakcíny Sputnik V ministerstvo opäť nezverejnilo.