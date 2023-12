Slovensko bude mať po voľbách v roku 2024 o jedného europoslanca viac

Počty sa budú meniť

Výborná a konzistentná práca

KDH nebude mať vlastného prezidenta

Jozef Mihál v Európskom parlamente

Nový hráč Volt Slovensko

23.12.2023 (SITA.sk) - Slovensko bude mať po voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v roku 2024 o jedného europoslanca viac. Celkový počet europoslancov saPočty v európskom pléne sa budú meniť, pretože niektorým krajinám pribudli obyvatelia. Slovensko medzi ne nepatrí, no aj tak získa historicky najvyšší počet mandátov, a to 15. Vďačí za to princípu klesajúcej proporcionality - čím väčšia krajina, tým viac obyvateľov by mal zastupovať jeden volený zástupca. Od posledných volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 klesol pritom počet obyvateľov SlovenskaV súčasnosti zastupujú Slovensko v europarlamente Monika Beňová Michal Wiezik . Viacerí z nich by chceli kandidovať opätovne aj v júni 2024. Definitívne rozhodnutie však musí padnúť na úrovni politických án, ktoré ich nominujú na kandidátku.„Martin Hojsík aj Michal Wiezik odvádzajú v europarlamente výbornú a konzistentnú prácu, dosahujú výsledky a pomáhajú zlepšovať európsku legislatívu, čo pomáha aj Slovensku. Na pôde EÚ našu krajinu dôstojne reprezentujú a obaja sa opakovane umiestňujú v rebríčkoch najaktívnejších europoslancov a europoslankýň, Martin Hojsík je dokonca jedným z podpredsedov EP," uviedlo pre agentúru SITA hnutie Progresívne Slovensko s dodatkom, že o podobe kandidátky do Európskeho parlamentu rozhodne predsedníctvo.Informovať o nej budú v priebehu januára. Predseda Andrej Danko sa ávno v médiách vyjadril, že bude stáť na čele kandidátky SNS.„Určite áno, potiahnem kandidátku a následne sa rozhodnem, čo so získaným mandátom, ak sa nám to podarí," povedal s tým, že sa bude rozhodovať aj na základe politickej situácie. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) zvažovalo, že súčasnú europoslankyňu Miriam Lexmann postaví ako kandidátku na prezidentku. Nakoniec však rozhodlo, že vlastného prezidentského kandidáta mať nebude a Lexmann sa bude opätovne uchádzať o post europoslankyne.„V spoločnom vyhodnotení so širším vedením hnutie dospelo k záveru, že v prípade Miriam Lexmann bude najefektívnejším spôsobom napĺňania týchto cieľov, ak sa bude uchádzať o dôveru v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu a pokračovať tak vo vedení spoločného úsilia KDH o ochranu konzervatívnych hodnôt či lepšiu a dôveryhodnejšiu európsku politiku,“ informovalo KDH.Europoslanec Jozef Mihál, ktorý v posledných voľbách do Národnej rady SR kandidoval za stranu Demokrati , je v Európskom parlamente len dva mesiace. Ako uviedol pre agentúru SITA, rozhodnutie, či bude kandidovať vo voľbách v júni 2024, z jeho strany ešte nepadlo.Je to podľa jeho slov „vzhľadom na to, že politická situácia na Slovensku je po jesenných voľbách do NR SR nestabilná, strany preskupujú a novo formujú svoje sily, poslancom EP vo volebnom období 2019 - 2024 som ako náhradník za Michala Šimečku ešte len necelé dva mesiace a rozhodnutie kandidovať je aj otázkou zosúladenia rodinných priorít a ďalších pracovných aktivít".Do europarlamentu sa chystá kandidovať aj súčasná europoslankyňa za Smer-SD Katarína Roth Neveďalová. „Myslím si, že Slovensko potrebuje zástupcov, ktorí sa neboja povedať svoj názor a ktorí reprezentujú národné záujmy svojho štátu. Cítim veľkú podporu od ľudí, s ktorými komunikujem osobne alebo aj cez sociálne siete, a preto by som rada svoj mandát obhájila a pokračovala ďalej vo svojej práci pre Slovensko,“ povedala pre agentúru SITA. Ďalšia europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová na otázky nereagovala.Novým hráčom bude v eurovoľbách 2024 strana Volt Slovensko . Ide o európsku stranu zastúpenú vo viac ako 30 krajinách Európy, ktorá teraz prichádza aj na Slovensko a zatiaľ zbiera podpisy potrebné na vznik strany.Súbežne sa pripravuje na voľby do Európskeho parlamentu a vyzýva na spoluprácu všetkých lídrov, ktorí stále nenašli svoj politický domov. Na čele kandidátky bude stáť Lucia Kleštincová, spolupredsedníčka prípravného výboru strany Volt Slovensko. „Slovenská politika absolútne zlyhala v schopnosti byť platformou pre hodnotové líderstvo európskeho kalibru,“ prízvukuje Kleštinská.