Slovensko bude naďalej podporovať Ukrajinu na ceste do EÚ, uistil Klus delegáciu z Kyjeva

Vzájomne treba prehlbovať spoluprácu

Slovensko - vzor pre ostatné krajiny

Čoraz viac Ukrajincov je za vstup do EÚ

30.3.2022 (Webnoviny.sk) - Európska budúcnosť Ukrajiny je nespochybniteľná. Slovensko bude naďalej podporovať svojho suseda na ceste do EÚ aj v obrane našich spoločných hodnôt pred agresorom.Uviedol to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS) v utorok 29. marca 2022 po stretnutí s poslankyňami Najvyššej rady Ukrajiny Mariou Mezentsevou, ktorá je podpredsedníčkou výboru pre európsku integráciu, a Olenou Khomenko, členkou výboru pre zahraničné veci ukrajinského parlamentu. Delegáciu z Kyjeva sprevádzal veľvyslanec Ukrajiny v SR Jurij Muška. Informoval o tom komunikačný odbor rezortu diplomacie. „Slovenská republika jednoznačne vyzýva na to, aby sa Ukrajina už v blízkom čase stala oficiálnou kandidátskou krajinou na členstvo v EÚ. To však bude len začiatok cesty. Preto zároveň chceme, aby sa paralelne s týmto procesom pracovalo aj na praktickom prehlbovaní spolupráce medzi Ukrajinou a EÚ,“ vyhlásil Klus.Pôjde napríklad o zrušenie roamingových poplatkov, plné členstvo v programe Erasmus+, voľnejší prístup ukrajinských tovarov na trh EÚ či pozývanie predstaviteľov vlády v Kyjeve ako hostí na zasadnutia Únie.Podľa Klusa vďaka tomu budú môcť aj samotní občania Ukrajiny pocítiť niektoré z konkrétnych výhod vyplývajúcich z členstva v EÚ, ktoré v konečnom dôsledku môžu pomôcť aj pri obnovovaní vojnou zničenej krajiny.Poslankyne z Ukrajiny na stretnutí so štátnym tajomníkom rezortu diplomacie vysoko ocenili doterajšiu humanitárnu, finančnú, politickú, ako aj vojenskú pomoc Slovenska, ktorá je podľa političiek neporovnateľne vyššia než pri mnohých väčších krajinách.Slovensko preto v tejto súvislosti označili za „vzor pre ostatné krajiny“. Kyjev by podľa dvojice ukrajinských poslankýň uvítal ďalšie rozširovanie sankcií proti režimu v Ruskej federácii, a to vrátane embarga na dovoz plynu a ropy či úplného vyradenia ruských subjektov zo systému SWIFT.„Niet pochýb o tom, že Ukrajina vo vojne, ktorú inváziou na zvrchované územie susedného štátu vyvolal agresívny režim v Rusku, bráni aj spoločné európske hodnoty, čím sa európska budúcnosť pre vás stáva nespochybniteľnou. O pokročení na ceste k vášmu členstvu v EÚ preto intenzívne diskutujeme s našimi partnermi v Bruseli. Veríme, že Európska komisia vydá pozitívne stanovisko k perspektíve členstva Ukrajiny v európskom spoločenstve,“ povedal štátny tajomník Klus.Ako uviedol slovenský rezort diplomacie, v dôsledku ruskej agresie stúpla podľa prieskumov podpora pre vstup do EÚ medzi obyvateľmi Ukrajiny na 80 percent z doterajších 66 percent, a to napriek tomu, že veľmi dobre vedia, akú vysokú cenu platia za svoje proeurópske smerovanie.