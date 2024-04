Slovensko bude opäť plné žltých narcisov, možností prispieť bude veľa

Tím Ligy proti rakovine

Narcis pribalia aj doručovacie spoločnosti

Veľa možností ako prispieť

Ako príspevky pomôžu?

17.4.2024 (SITA.sk) - Už 28. ročník zbierky Deň narcisov , ktorú organizuje Liga proti rakovine (LPR), sa bude v slovenských mestách a obciach konať vo štvrtok 18. apríla. Pripnutím si žltého kvetu na znak solidarity si pripomíname ľudí, ktorí zápasia s rakovinou Ľudí so zákernou chorobou na Slovensku ročne pribudne okolo 40-tisíc. Počas tohto ročníka je pripravených viac ako 900-tisíc narcisov, ktoré si ľudia môžu pripnúť na odev, vypomáhať bude 12-tisíc dobrovoľníkov a zapojených je aj 800 spoluorganizátorov.Vo štvrtok, počas Dňa narcisov, bude tím Ligy proti rakovine prezentovať možnosti prevencie onkologických ochorení prostredníctvom ukážok samovyšetrenia , podávaním praktických informácií v stánkoch umiestnených v bratislavskom obchodnom centre Nivy, Avion Vivo , v košickom Auparku, Galérii a martinskom obchodnom centre Galéria.Zbierku podporilo aj podujatie Bratislavské módne dni konajúce sa v Refinery Gallery.„Módna návrhárka Michaela Luptáková predvedie svoj model špeciálne pripravený na príležitosť tohto spojenia a podporu Dňa narcisov, pretože z osobnej skúsenosti vie, čo znamená rakovina v živote. Ďalšie dve dámy, ktorým do života v mladom veku rakovina zasiahla, predvedú na mieru ušité žlté šaty od návrhárky Zuzany Hakovej," tvrdí LPR.Doručovacie spoločnosti GLS a Packeta budú počas Dňa narcisov pribaľovať k doručovacím zásielkam žltý narcis. Doručovacia spoločnosť DHL doručí viac ako tisíc zásielok s materiálom všetkým spoluorganizátorom, aby sa narcisy dostali do celého Slovenska.Narcis dostanú aj tí, ktorí sa v štvrtok rozhodnú darovať krv v jednom z dvanástich odberným miest Národnej transfúznej služby SR . Prispieť sa taktiež dá kúpou produktov limitovanej narcisovej edície kávy Casa Del Caffe.Ako uviedla LPR, výťažok z predaja bude venovaný na pomoc onkologickým pacientom . Zároveň Slovenská pošta tento rok vo svojich pobočkách umožní dobrovoľníkom odovzdať výnos z pokladničky v hotovosti, pričom celú sumu odošle na účet zbierky.Žltý narcis môžu ľudia získať za ľubovoľný príspevok v slovenských uliciach v štvrtok a od štvrtku do soboty môžu v predajniach dm drogerie prispieť do pokladničiek pri pokladniach a v niektorých predajniach aj cez platobné terminály.Taktiež sa bude dať v uvedených dňoch prispieť aj vo viac ako 400 lekárňach Dr.Max a v priestoroch prevádzok Tesca , kde môžu prispieť priamo pri pokladniach prostredníctvom kupónov v hodnote jedného, troch a piatich eur. Kupóny budú umiestnené pri pokladniach.Prispieť na zbierku sa dá aj bezhotovostne prostredníctvom SMS na čísle 848, pričom cena SMS je tri eurá alebo na číslo účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454.Príspevkami od ľudí vie Liga proti rakovine zabezpečiť onkologickým pacientom napr. individuálne poradenstvo širokého spektra odborníkov, odborné poradenstvo a individuálnu psychologickú podporu, mapujú individuálne potreby pacienta vo vybraných nemocniciach a poskytujú praktické rady a informácie, zabezpečujú finančnú podporu pre onkologických pacientov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi pre ochorenie či poskytujú možnosť ubytovania rodičov počas hospitalizácie pacienta behom liečby.„Na koho myslíte vy, keď si pripínate narcis? My na tisíce tých, ktorým sme za 34 rokov na Slovensku pomohli, ktorým aktuálne pomáhame i tých, ktorých rakovina pripravila o vzácne roky života, ktoré mohli mať pred sebou. Myslíme i na vás, ktorým môžeme pomáhať edukáciou a výzvou na prevenciu onkologických ochorení," uviedla LPR.