Slovensko bude suverenitu Ukrajiny podporovať aj naďalej, Únia by mala podľa Korčoka pomôcť s reformami

Ukrajina potrebuje reformy

EÚ znepokojuje aj situácia v Etiópii

20.4.2021 - Slovenská republika je a naďalej aj bude vytrvalým podporovateľom suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach. Vyhlásil to šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS), ktorý sa 19. apríla zúčastnil na rokovaní ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie (EÚ). Informoval o tom Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).Korčok zároveň uviedol, že vyriešenie konfliktu je možné len diplomatickou cestou za rokovacím stolom. Slovensko podporilo aj Krymskú platformu, ktorej cieľom je poukazovať na okupáciu Krymu a zhoršujúcu sa ľudsko-právnu situáciu na polostrove. SR tiež dlhodobo podporuje Ukrajinu v jej ašpiráciách na integráciu do európskych a euroatlantických štruktúr a s tým súvisiacich transformačných procesov.Šéf slovenskej diplomacie ocenil, že sa podarilo realizovať mnoho dôležitých reforiem ako napríklad reformu verejnej správy a decentralizáciu.„Európska únia musí spraviť všetko pre to, aby pomohla Ukrajine v náročných reformách, ktoré sú predpokladom pre postupné zlepšovanie života občanov, ako aj pre integráciu Ukrajiny do európskych a euroatlantických štruktúr,“ priblížil Korčok s tým, že úspešné napredovanie v reformách bude tou najlepšou odpoveďou na akékoľvek snahy o destabilizáciu krajiny.Ministri sa na rokovaní venovali aj kritickej situácii v Etiópii. Konflikt v severnom regióne Tigraj predstavuje jednu z najrozsiahlejších humanitárnych kríz súčasnosti.„Okrem obrovského utrpenia miestnych obyvateľov, má konflikt negatívny vplyv aj na stabilitu širšieho regiónu. Kľúčom k riešeniu musí byť inkluzívny a transparentný národný dialóg medzi vládou v Addis Abebe a zástupcami regiónu Tigraj. S európskymi partnermi sme sa zhodli na nevyhnutnosti aktívnej podpory EÚ tomuto dialógu,“ doplnil Korčok.Potvrdil tiež, že rezort diplomacie podporí iniciatívu na pomoc Etiópii finančným príspevkom vo výške 20-tisíc eur na zabezpečenie urgentných humanitárnych potrieb obetiam vojny a zmiernenie dopadov humanitárnej krízy v regióne Tigraj.