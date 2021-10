Slovensko by malo budúci rok vyslať do USA technikov, budú sa starať o stíhačky F-16

Rozdelenie podľa odbornosti

Prvých sedem stíhačiek

31.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko by malo už na budúci rok vyslať do Spojených štátov amerických (USA) technikov, ktorí sa budú starať o stíhacie lietadlá F-16.Celkovo by malo ísť o približne 80 ľudí, ktorí sa zúčastnia na kurzoch odborného pozemného personálu.Začať by mali jazykovými kurzami a neskôr sa rozdeliť do výcvikov podľa odbornosti. Ich pobyt v USA bude však oproti pilotom neporovnateľne kratší.„Je to šesť až deväť mesiacov podľa jednotlivých špecializácií, ktorých je približne päť či šesť. Jeden technik bude mať pridelené jedno lietadlo a robí iba na ňom. Niektoré špecializácie majú na starosti viacero lietadiel. Ale z hľadiska základného technika lietadla, ten má na starosti svoje lietadlo,“ vysvetlil styčný dôstojník pre projekt F-16 Tomáš Novotný , ktorý pôsobí na veliteľstve NATO v Norfolku s elokovaným pracoviskom v meste Tucson v Arizone, kde sa cvičia aj slovenskí piloti. Ministerstvo obrany dohodlo nákup nových stíhacích lietadiel v lete 2018. Ozbrojené sily budú disponovať celkovo 14 stíhačkami F-16 C/D Block 70.Ich dodanie je naplánované do roka 2024. Lietadlá obstarali cez americký program spôsobom vláda-vláda. Základná zmluva bola podpísaná na sumu približne 1,6 miliardy eur. Prvých sedem stíhačiek by malo na Slovensko priletieť v roku 2023.