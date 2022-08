Slovensko by malo mať dva nové pamätné dni, jeden z nich bude spomienkou na obete pandémie

Vhodný termín

Pandémia ovplyvnila ľudí

27.8.2022 (Webnoviny.sk) - Novým pamätným dňom na Slovensku by sa mal od začiatku budúceho roka stať 22. september ako Deň boja proti nenávistným prejavom na deťoch.Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorý do parlamentu predložili poslanci Národnej rady (NR) SR za hnutie Sme rodina Miloš Svrček Ľudovít Goga , poslankyňa za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Monika Kozelová a nezaradená poslankyňa Jana Žitňanská Navrhovaný dátum 22. september podľa poslancov súvisí s návratom detí do školských zariadení po prázdninách, keď by bolo vhodné venovať priestor tejto problematike.„Zároveň je však potrebné podotknúť, že vedenie škôl je prvé týždne nadmieru zaťažené agendou spojenou so zberom dát, evidencie žiakov i študentov a podobne,“ uviedli navrhovatelia.Spomínaný termín je preto vhodný na to, aby tematické debaty a edukatívne podujatia prebiehali aj v exteriéri, čím sa vytvorí priaznivejšie prostredie na otvorenú diskusiu a zapojenie všetkých aktérov.Trojica poslancov NR SR za hnutie OĽaNO Gábor Grendel Anna Andrejuvová a Kristián Čekovský navrhuje zaradiť do zoznamu pamätných dní 6. marec ako Deň obetí pandémie COVID-19.„Pandémia COVID-19 zásadne ovplyvnila životy ľudí nielen na Slovensku, ale po celom svete. Najväčšiu traumu spôsobila rodinám, ktorým vzala ich blízkych,“ uviedli k návrhu novely zákona o štátnych sviatkoch, ktorý predložili do parlamentu.O pripomenutie pamiatky svojich blízkych aj iniciatívou na schválenie Dňa obetí pandémie COVID-19 v zákone o štátnych sviatkoch sa podľa poslancov usilujú aj pozostalí združení v Občianskom združení Skutočné obete.