Slovensko by malo odškodniť nezákonne sterilizované rómske ženy, poslankyne PS predstavili návrh (video)

Na Slovensku by to podľa Jurík malo byť Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR , nie rezort zdravotníctva vzhľadom na to, že ide o porušenie ľudských práv a MS SR je najkompetentnejším orgánom, keďže posudzovanie žiadostí je právny, nie medicínsky proces.

Odškodnenie aj na základe dôveryhodného svedectva

Rozdiel je i v samotnej definícii sterilizácie. Jurík uviedla, že ju upravili tak, aby zahŕňala naozaj všetky osoby, ktoré boli nútené podstúpiť sterilizáciu.

„Máme za to, že tie predošlé návrhy, ktoré hovorili o sterilizáciách v rozpore s právom, limitovali odškodňovací mechanizmus len na časť situácií," ozrejmila.

Odškodné minimálne 12-tisíc eur

Výška odškodnenia by mala byť podľa poslankýň za PS minimálne 12-tisíc eur, Jurík akcentovala, že výška odškodnenia by mala zohľadňovať dopady, ktoré nezákonné sterilizácie ženám spôsobili.



Medzi návrhmi je aj zriadenie multidisciplinárnej komisie na posudzovanie žiadostí, taktiež navrhujú, aby mohol byť proces vedený v jazykoch národnostných menšín. Rovnako apelujú na osvetu a poskytovanie informácií.



„Navrhujeme, aby doba, počas ktorej je možné požiadať o odškodnenie, bola minimálne päť rokov," dodala Jurík.



Jurík pripomenula, že napriek ospravedlneniu zo strany vlády, slovenský parlament dosiaľ neprijal legislatívu potrebnú na odškodňovanie. Návrh chcú ponúknuť ministrovi spravodlivosti

Segregácii čelia aj v pôrodniciach

Poslankyňa



„No azda najväčším previnením Slovenska voči rómskym ženám je ich sterilizácia. A to bez ich vedomia, a bez ich súhlasu," vyjadrila sa Kosová.



Poslankyňa pripomenula, že už



30.7.2024 (SITA.sk) -Do zákona tiež navrhujú zahrnúť, aby si mohli poškodené nárokovať odškodnenie aj na základe dôveryhodného svedectva, nielen zdravotnej dokumentácie. Jurík to zdôvodnila tým, že zdravotné dokumentácie z rokov, keď sa dialo najviac takýchto sterilizácii už môžu byť stratené, alebo zničené.Štát by mohol svedectvo vyvrátiť existenciou spochybňujúcich dôkazov, dôkazné bremeno by tak bolo na pleciach štátu. Jurík zdôraznila, že v procese by mal byť kladený dôraz na to, aby tieto ženy neboli opätovne traumatizované.