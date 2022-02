Slovensko by malo podľa Korčoka ukončiť hystériu, verejnosť je kŕmená konšpiráciami

Liberálne demokracie dávajú priestor na pokrok

Strata historickej pamäte

15.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko by malo ukončiť domácu politickú hystériu, zahraničnopolitickú mystifikáciu a kŕmenie slovenskej verejnosti insitnými geopolitickými konšpiráciami. Je potrebné sa začať venovať reálnym výzvam pre Európu, keďže sú to aj výzvy pre Slovensko.Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) to povedal na 20. ročníku Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky SR, ktorú zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku.„Rok 2020 bol pätnástym rokom v poradí, počas ktorého sme boli svedkami poklesu globálnej slobody, keď počet krajín, kde sa situácia zhoršila, bol vyšší než počet tých, ktoré zaznamenali zlepšenie. Pandémia koronavírusu k tomu samozrejme prispieva,“ povedal minister.Pripomenul, že MZVEZ SR preto prijalo koncepciu na podporu ľudských práv vo svete. Podľa Korčoka nejde pri ochrane ľudských práv o nejakú ideologickú horlivosť, ale súčasť presvedčenia, že v právnom štáte prevláda lepšia správa vecí verejných, že liberálne demokracie dávajú viac priestoru inováciám a pokroku. „Dobre spravovaná liberálna demokracia otupuje konflikty a nespokojnosť populácie. A o to ide,“ zdôraznil.Šéfa slovenskej diplomacie podľa jeho slov kritizujú za to, že má údajne diktovať iným krajinám, ako majú byť spravované. „Chceme, aby napríklad aj Bielorusi mali možnosť slobodnej voľby. My im nevravíme, koho majú mať za prezidenta. Zdá sa mi ale, že v našom bezprostrednom susedstve je bizarné, ak v 21. storočí sú ľudia zatváraní,“ povedal.Korčok pripomenul, že diskusia, ktorá sa v posledných dňoch a týždňoch viedla okolo obrannej zmluvy so Spojenými štátmi americkými, prekročila všetky červené čiary z hľadiska formy aj obsahu. Jej forma bola pritom podľa jeho slov tým menším problémom. „Za zlatý klinec diskusie považujem prirovnanie prehĺbenia obrannej spolupráce s naším najsilnejším spojencom garantujúcim našu bezpečnosť k sovietskej okupácii a nabádanie ministra zahraničných vecí k tomu, aby prešiel najväčšiu bezpečnostnú krízu v našom susedstve od konca studenej vojny mlčaním,“ vyhlásil minister.Podobné extrémy sú podľa Korčoka dôsledkom straty historickej pamäte a poruchou strategického kompasu. Šéf slovenskej diplomacie uznáva, že politika a diplomacia sa má robiť na všetky svetové strany, ale je pritom potrebné „vedieť, kde je sever“.Minister pripomenul, že Slovensko sa chystá vyvinúť maximálne úsilie, aby zvládlo nadchádzajúce predsedníctvo v rámci Vyšehradskej štvorky, ktoré preberie po Maďarsku.