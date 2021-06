Slovensko by už nemalo byť červenou krajinou, úrad posielal do európskeho systému neúplné údaje o pandémii

aktualizované 2. júna 14:03



2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) urgentne rieši zasielanie dát do európskeho systému TESSy. Informovala o tom v stredu hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková Úrad doteraz posielal do systému neúplné údaje o testoch, a preto je Slovensko v covidovej mape stále červenou krajinou napriek tomu, že už viac ako dva týždne mohlo byť oranžové.„Sme si vedomí naliehavosti situácie a intenzívne pracujeme na tom, aby bolo všetko uvedené na správnu mieru v čo najkratšom čase. Všetky potrebné kroky sme prijali ešte pred medializáciou vzniknutého stavu," uviedla Račková.Už niekoľko dní ÚVZ intenzívne komunikuje s Európskym centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) . „Včera vo večerných hodinách nám potvrdili, že mapu na základe správnych dát, ktoré sme im zaslali 31. mája 2021, aktualizujú zajtra, teda vo štvrtok 3. júna 2021. Zároveň sme kontaktovali české zdravotnícke autority a situáciu im objasnili," doplnila hovorkyňa úradu.ECDC nedávno zmenilo štruktúru hlásených dát. K nedorozumeniu prišlo podľa ÚVZ preto, že ECDC čerpalo dáta z viacerých platforiem, a to nielen z európskeho systému TESSy, ale aj z iných zdrojov – národných a medzinárodných. „V tejto súvislosti priznávame zlyhanie ľudského faktoru, keď sa do systému TESSy zaslali neúplné údaje. Veľmi nás to mrzí a verejnosti sa ospravedlňujeme," uzavrela Račková.Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský na tlačovej konferencii informoval, že sa má k tejto veci v stredu stretnúť s hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom. Chce, aby mu situáciu presne vysvetlil. Lengvarský s hlavným hygienikom hovoril už v utorok, kedy sa to snažili na ÚVZ urýchlene napraviť.„Musíme nájsť spôsob, aby k týmto udalostiam už nedochádzalo,“ povedal. Šéf rezortu zdravotníctva o vyvodzovaní zodpovednosti zatiaľ hovoriť nechcel. Na otázku, či pripúšťa, že by mohla byť vyvodená, však odpovedal, že sú „prípustné všetky možnosti“.