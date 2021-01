Slovensko čaká každý týždeň masívne celoplošné testovanie, aktuálne opatrenia nebudú stačiť (video)

aktualizované 11. januára 17:46



Prvý víkend sa otestujú všetky okresy

Video: Tlačová konferencia po rokovaní vlády

Testy už nebude nakupovať Sulík

Ochrana vývoja slovenskej ekonomiky

"Pozrime sa na to aj ekonomicky, pretože ten minulý rok bol veľmi náročný a spôsobil, že dlh Slovenska stúpol do už nebezpečných hraníc," pokračoval Heger.

Rekord hospitalizovaných pacientov

11.1.2021 (Webnoviny.sk) -Vláda SR v pondelok zasadala k mimoriadne napätej epidemiologickej situácii. Uviedol to na úvod tlačovej besedy premiér Igor Matovič OĽaNO ). Ministri rokovali o dátach a predpokladoch o tom, ako sa bude situácia vyvíjať nasledujúce dni, týždne a mesiace.„Boli tu aj informácie o dostupnosti vakcín a testovania a o dopadoch nenakúpenia antigénových testov podľa rozhodnutia Ústredného krízového štábu a vlády, o vyhodnotení škôd či už na zdraví, životoch a slovenskej ekonomike,“ dodal Matovič.Premiér opäť hovoril o neschopnosti ministra hospodárstva Richarda Sulíka nakúpiť antigénové testy a že si nesplnil úlohu. Podľa Matoviča preto pribudne cez 4-tisíc zbytočných obetí. "Jedna možnosť je nerobiť nič a nechať lockdown ako je," povedal Matovič."Ak sa nám podarí nasadiť plošné testovanie týždeň čo týždeň, tak sklon krivky pôjde dole,"Najneskôr od budúceho víkendu plánujú začať s masívnym plošným testovaním.Na tomto sa zatiaľ v pondelok neoficiálne dohodla vláda. O ďalšom pláne budú následne ešte rokovať. "My dostávame ako Ministerstvo vnútra SR veľmi veľa žiadostí od samospráv, aby sme boli nápomocní. Pretože chcú testovať,"Čo sa týka nákupu testov,Pri otázke, že ak by prišiel návrh na odvolanie Sulíka, či by ho klub OĽaNO podržal, Matovič povedal, že v súčasnosti je pre neho podstatné uskutočniť plán celoplošného testovania. "Odložme nepodstatné otázky, keď to budeme mať za sebou," povedal Matovič.V tomto období je podľa premiéra lepšie, keď minister hospodárstva ostane ministrom hospodárstva. "Ak ostane v tíme, tak sa nakoniec začne správať zodpovedne, aspoň v to verím. Možno sa len nechal uniesť snahou získavať percentá," uviedol Matovič.Plošné testovanie vidí ako jediné riešenie aj minister financií Eduard Heger , a to aj pre ochranu vývoja slovenskej ekonomiky.Podľa neho je zjavné, že boli mylné hlasy, ktoré hovorili o uvoľňovaní opatrení a lokálnych opatreniach.Za toto obdobie očakávajú, že by medzikvartálne hrubý domáci produkt vzrástol o 3,5 %. "To znamená, že nárast by bol 800 mil. eur, o ktoré dnes vieme, že prídeme. Prídeme aj o 230 mil. eur za decembrové dni," vysvetlil Heger.Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí po rokovaní vlády uviedol, že. Situácia na Slovensku je podľa neho veľmi vážna, až kritická.Podľa Krajčího je to výsledok toho, že na Slovensku neboli dodržiavané opatrenia. Avšak"Neklesajú počty pozitívne testovaných ľudí a teda ani počty hospitalizovaných," povedal Krajčí. Tento kmeň je podľa neho agresívny a čím ho bude viac, tým sa zhoršuje prognóza, ktorá je pred nami. "Stále sa nám nedarí dostať reprodukčné číslo pod jeden," uviedol Krajčí. Ak sa to nezmení, situácia bude ešte vážnejšia.