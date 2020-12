Slovensko čaká lockdown, vyhlásil Mikulec a Mičovský povedal aj možný termín začiatku

Mičovský hovorí o správnom riešení

9.12.2020 -Vláda premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) by mala v stredu po rokovaní vládneho kabinetu oznámiť výsledky Ústredného krízového štábu, ktorého hlavnou témou podľa ministra Mareka Krajčího bol lockdown.Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO) očakáva, že sa na schôdzi vládneho kabinetu upresnia „parametre lockdownu“.Ako pred stredajším rokovaním vlády uviedol, zatiaľ do zverejneného programu nebol tento bod zaradený, no očakáva, že bude v bode „rôzne“. Predpokladá, že je to vec, ktorá nadobudne či nadobudla všeobecnú podporu.„Osobne sa domnievam, že je to potrebné a správne riešenie a verím, že pomôže, aby životy boli naozaj kladené na najvyššie miesto nášho snaženia,“ povedal Mičovský. Termín, ktorý možno podľa neho považovať za pracovný pre začatie lockdownu, je 21. december.Minister hospodárstva Richard Sulík si vie predstaviť lockdown v najviac zamorených okresoch. Ako ďalej uviedol pred stredajším rokovaním vlády, podrobnosti o ohlásenom lockdowne však nemá, keďže sa osobne nezúčastnil utorkového Ústredného krízového štábu.On sám by však veľmi rád vidiel "nejaký plán", ktorý by ukázal, ako budeme postupovať. "Takéto ad hoc rozhodnutia od pásu, toto sa ukázalo, že je neúčinné," povedal Sulík.Zároveň pripomenul, že Ústredný krízový štáb má iba poradný hlas a konečné rozhodnutie je na hlavnom hygienikovi a vláde. Miera predvídateľnosti rozhodnutí ale musí byť podľa ministra výrazne vyššia ako je dnes. "Dnes nevieme, čo bude zajtra, takto to nefunguje dobre," skonštatoval.Medializované zatvorenie terás reštaurácii, ako jedného z možných opatrení v rámci lockdownu, označil za ich cielenú likvidáciu. "To sa nijak inak nedá nazvať," myslí si Sulík.Po šesťhodinovom rokovaní Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) v utorok 8. decembra povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), že lockdown „v nejakom rozsahu bude“."Dohodli sme sa, že zajtra po vláde bude tlačová konferencia, tak prosím, aby ste to rešpektovali," povedal premiér Igor Matovič novinárom.O rozhodnutí krízového štábu sa tak najprv dozvedia v stredu ministri. "Dohodli sme sa na veľa veciach," dodal.