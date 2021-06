Slovensko čaká o pár mesiacov veľká zmena: Pripravte sa na nový trend

Podľa čoho si Slováci vyberajú?

Ekologické zmýšľanie mladých na vzostupe

30.6.2021 (Webnoviny.sk) -Nápojový svet sa od základu zmení. Slovákov už o pár mesiacov čaká dlho avizovaná novinka v podobe zálohovania plechoviek a PET fliaš. Zatiaľ, čo na vracanie sklenených pivných fliaš si už za desiatky rokov zvykli, zatiaľ je stále otázne, ako zareagujú na odovzdávanie nových obalov. "Z našich údajov vyplýva, že už dnes 60 % spotrebiteľov piva presne vie, ako bude systém zálohovania fungovať a 30 % o ňom aspoň počulo. Len k 10 % sa informácia ešte nedostala," vysvetľujePodľa jeho slov čísla ukazujú, že ľudia vo všeobecnosti súhlasia s tým, že zálohovanie je dôležitým príspevkom k ochrane prírody. Prazdroj je pritom do budovania zálohového systému zapojený už od začiatku, a to prostredníctvom Slovenského združenia výrobcov piva a sladu.Koronakríza a zatvorené podniky vlani presmerovali všetkých milovníkov piva od čapovaných verzií ich obľúbených značiek k baleným. V minulom roku Prazdroj distribuoval 45 % objemu všetkých nápojov práve vo vratných obaloch, ide o takmer každé druhé pivo. Nedávne prieskumy pivovarníkov navyše potvrdili, že Slováci postupne prechádzajú k udržateľnému životnému štýlu, keď takmer 58 % z nich deklarovalo, že uprednostňuje zálohované obaly pred jednorazovými. Každý z obalov pritom jeho cieľová skupina preferuje z iných dôvodov. "V prípade vratných sklenených fliaš až 65 % opýtaných oceňuje, že ide o vratný obal, ktorého kúpou nevzniká zbytočný odpad. Viac ako polovica vníma ako prínos to, že sklo je materiál, ktorý sa dá dobre recyklovať. Pri plechovkách, po ktorých spotrebitelia siahajú najviac, až v 60 % vníma ako benefit ich váhu. PET fľaše zase viac ako polovica respondentov označuje ako praktické kvôli opakovanému uzatváraniu, avšak až 61 % ako hlavnú nevýhodu uvádza, že predstavujú odpad, ktorého sa treba zbaviť," hovoría tak približuje pohľad na jednotlivé typy obalov u tých, ktorí zvyknú nakupovať pivo v obchodoch aspoň raz mesačne.Najdynamickejšie rastúcou kategóriou sa vlani stali vratné sklenené fľaše, ktoré, ako sa ukazuje, majú Slováci v srdci stále na najvyššej priečke. "Podľa našej internej štúdie medzi ľuďmi, ktorí konzumovali niektorú zo značiek Pilsner Urquell, Šariš, Gambrinus alebo Veľkopopovický Kozel, sú vratné sklenené fľaše najobľúbenejšie vo vekovej kategórii 50 – 65 rokov, ktorá si návyk na pivo vo fľaši nesie historicky so sebou. Ich skóre spokojnosti je na úrovni 95 zo 100. Hneď za nimi je kategória, ktorú môžeme označiť aj ako "ich deti", a teda ľudia vo veku 18 – 34 rokov, kde je skóre spokojnosti s vratnými fľašami 91. Generácia 35 – 49 má najsilnejší príklon zase k plechovkám," vysvetľujePrazdroj pritom počas celého minulého roka podporoval Slovákov v ekologickej voľbe, čím vykročil iným smerom ako trh, ktorý dlhodobo smeroval k rastu tzv. pohodlných balení. Týmto rozhodnutím bol napokon ovplyvnený trend celého trhu – vratné sklo sa stalo v roku 2020 druhým najpredávanejším balením na Slovensku. Aktuálny spoločenský trend potvrdzuje aj etnologička: "Je možné, že vplyv návykov zo strany rodičov v kombinácii s ekologickým zmýšľaním mladej generácie bude naďalej posilňovať. Trend, ktorý sledujeme v posledných rokoch a ktorý včlenil ekológiu do nápojového, a teda aj pivného sveta, tak významne nahráva plánovanému vytvoreniu nového zálohového systému pre ďalšie typy obalov. Prelom generácií X a Y, teda ľudia, ktorí dospievali v 90. rokoch a majú silnejší vzťah plechovkám, tiež predznačuje, že cirkularite obalov svitá na lepšie časy. Je to veľmi dôležitý krok k ochrane prírody. Zálohovaním fliaš a plechoviek sa Slovensko pridáva k celosvetovému trendu a potrebe ochrany prírody," sumarizujeInformačný servis