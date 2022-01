Slovensko čaká podľa Klusa v roku 2024 supervolebný rok, pokorili sme rekord v najnižšej účasti v eurovoľbách

Slovensko čaká supervolebný rok

Nové pravidlá pre politickú reklamu

Diskusie o pandémii a omikrone

26.1.2022 - Slovensko víta balík legislatívnych návrhov Európskej komisie venovaný ochrane integrity volieb, posilneniu demokratických systémov a transparentnosti politickej súťaže.Je pripravené diskutovať o jednotlivých aktoch, no súčasne si uvedomuje, že v záujme skvalitnenia volebného systému ešte musí na národnej úrovni splniť viacero domácich úloh. Vyhlásil to štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus v utorok 25. januára 2022 v Bruseli, po prvom tohtoročnom zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti.Ako informoval komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí, ministri a štátni tajomníci pre európske záležitosti sa venovali legislatívnemu balíku Európskej komisie s názvom „Ochrana integrity volieb a podpora demokratickej účasti“, ktorý súvisí s Akčným plánom pre európsku demokraciu.Klus uviedol, že Slovensko čaká ‚supervolebný‘ rok 2024, keď sa budú konať nielen parlamentné voľby, ale aj dvojkolové prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu. Pripomenul, že Slovensko už niekoľkokrát zlomilo rekord v najnižšej účasti v eurovoľbách spomedzi členských štátov EÚ.„Aby sa rovnaký scenár neopakoval aj o dva roky, uvažujeme napríklad aj nad zlúčením druhého kola prezidentských volieb s voľbami do Európskeho parlamentu, ale aj s väčším zapojením zastupiteľských úradov SR v zahraničí do volieb, či so zjednodušením volieb poštou. Všetky tieto procesy však ovplyvnia aj snahy o európsku harmonizáciu volebných procesov,“ povedal.Podľa Klusa Slovensko víta návrhy Európskej komisie smerujúce k posilneniu demokratických systémov, zefektívneniu volebných procesov a väčšej transparentnosti v politickej súťaži.„Prihovárame sa aj za hľadanie riešenia v súvislosti s financovaním politických strán zo zahraničia, či novými pravidlami pre politickú reklamu, obzvlášť na sociálnych sieťach, kde v posledných rokoch deformujú politickú súťaž aj anonymní ‚diskutéri‘, takzvané internetové boty či trollovia, neraz riadení zo zahraničia,“ upozornil štátny tajomník.Zástupcovia členských krajín EÚ diskutovali aj o výzvach spojených s pokračujúcou pandémiou ochorenia COVID-19, a to najmä v súvislosti so šírením variantu omikron.„Zhodli sme sa, že podporujeme koordinované riešenia, medzi ktoré patrí aj uplatňovanie digitálnych COVID certifikátov EÚ, a to aj so zahrnutím takzvanej posilňovacej očkovacej dávky. Veľmi vážne sa zaoberáme aj tým, že niektorí naši občania čelia problémom s kompatibilitou očkovacích preukazov pri zaočkovaní v rôznych krajinách únie. Túto záležitosť možno vyriešiť primárne na národnej úrovni, a preto som požiadal členské krajiny o zdieľanie ich skúseností a osvedčených postupov. Tieto sme následne pripravení tlmočiť aj našim kolegom na rezorte zdravotníctva,“ vysvetlil Klus.V súvislosti s predstavenými prioritami francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ, ktoré Slovensko víta a podporuje, Klus osobitne upozornil na dôležitosť posilňovania ochrany novinárov.