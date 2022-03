Slovensko chce aj pre Ukrajinu bezpečie a prosperitu, povedal Heger vo Versailles

Pre Slovenskú republiku je veľmi dôležité, aby mala stabilných, bezpečných a prosperujúcich susedov. Platí to aj v prípade Ukrajiny.

Reformy po vojne

Scenáre pomoci

10.3.2022 (Webnoviny.sk) -„Chceme, aby Ukrajinci mali demokraciu, a aby mali bezpečnú a prosperujúcu krajinu. Preto Slovensko predkladá vlastný návrh na to, ako Ukrajine poskytnúť európsku perspektívu,“ povedal premiér.Dodal, že pomoc Kyjevu má mať formu priamej pomoci pri obnove a reformách po vojne, a tiež prístupom k inštitúciám EÚ. Heger povedal, že by bolo žiaduce, aby sa vrcholní predstavitelia Ukrajiny zúčastňovali v budúcnosti aj stretnutí a samitov na úrovni EÚ a Európskej rady Predseda vlády zdôraznil, že v prípade Ukrajiny je potrebné spoločne nájsť scenáre pomoci, ktoré Ukrajinu pozdvihnú. „Tie scenáre musia viesť k tomu, aby sme zastavili Vladimira Putina a odstavili ho od moci, ktorou zotročuje aj ruských občanov. Pretože oni dnes veľmi doplácajú na jeho režim a doplácajú na to aj všetci ľudia v Európe,“ povedal Heger.Pri pomoci Ukrajine je podľa predsedu vlády potrebné mať viacero scenárov. „Nie je to len o jednom kroku, ale o sérii krokov. Iba tie vedia zastaviť Putina,“ zdôraznil.Heger zopakoval, že v kontexte agresie Ruska na Ukrajine je tiež dôležité posilniť európsku obranu, počnúc východným krídlom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a posilniť európsku obranu ako takú.