Slovensko chce Michelina, stojí to ale nemalé peniaze a záujem prejavilo aj Česko (foto)

7.8.2023 (SITA.sk) - K prezentácii Slovenska v zahraničí ako turistickej destinácie a väčšiemu návratu návštevníkov spoza hraníc po koronakríze by podľa domácich reštaurácií mohla prispieť aj spolupráca so známym gastronomickým sprievodcomStravovacie služby predstavujú značnú časť výdavkov turistov pri spoznávaní krajiny a jedným z hlavných spôsobov je práve miestna kuchyňa.Hodnotenie gastroprevádzok v uvedenom bedekri ale stojí nemalé peniaze. Susedné Česko o túto formu propagácie už prejavilo záujem. Na Slovensku sa o tom začalo diskutovať, gastrosektor spustil petíciu s názvom "Aj Slovensko chce Michelina" s tým, že to umožní dostať sa na gastronomickú mapu sveta. Ministerstvo dopravy SR už iniciovalo diskusiu na túto tému. „Sme presvedčení, že Slovensko má čo ponúknuť domácim aj zahraničným turistom, preto v spolupráci so Slovakia Travel využívame viaceré možnosti propagácie krajiny,“ potvrdil pre agentúru SITA riaditeľ odboru komunikácie ministerstva dopravy Mikuláš Virág. Budú o tom ešte debatovať, pričom prípadná spolupráca s Michelinom závisí od výsledku rokovaní a dohody na úrovni vlády. „Aktívne komunikujeme s platformami, ktoré sa podieľajú na propagácii cestového ruchu a gastra, a sú významným nástrojom na podporu príjazdového cestovného ruchu. Celý tento proces koordinujeme so Slovakia Travel,“ priblížil Virág.Výzvu vláde, aby spoluprácu s Michelinom uzavrela, inicioval bedekera pridali sa k nej viacerí poprední zástupcovia gastroodvetvia, vrátane šéfkuchárov, majiteľov reštaurácií či cukrárov.„Slovensko je krajina, ktorá má svetu na poli gastronómie čo ponúknuť. Kvalita a pestrosť našich gastronomických služieb sa za posledné roky výrazne zvýšili,“ uviedli vo výzve.Gastroturistika je podľa jej iniciátorov neoddeliteľnou súčasťou cestovného ruchu, ktorý zamestnáva množstvo ľudí a drobných živnostníkov, ale aj rozvíja regióny a je súčasťou marketingu a brandingu krajiny, ktorá sa cez cestovný ruch pripomína svetu. „Podobne ako športovci či umelci, aj šéfkuchári reprezentujú svoju krajinu a robia jej PR po celom svete za veľmi nízke finančné náklady,“ dodali.K petícii za spoluprácu so sprievodcom Michelin Guide sa pripojila iniciatíva Pomoc pre gastro s tým, že to pomôže nielen slovenskému turizmu, ale výrazne podporí aj gastro. Zároveň navrhla, aby sa do aktívnejšej podpory spolupráce s bedekrom zapojil nielen štát, ale finančne prispel aj komerčný sektor.„Iniciatíva Pomoc pre gastro apeluje na vládu a kompetentné ministerstvá, aby časť financií venovali do vízie, že Slovensko získa svoju prvú Michelinsku hviezdu, čím priláka nových zákazníkov nielen zo zahraničia a pomôže tak celému gastro sektoru,“ povedala hovorkyňa iniciatívy Karmen Procházková. Česká vláda v júli rozhodla, že zaplatí poplatok spoločnosti Michelin za zaradenie do gastronomického sprievodcu v rámci propagácie Česka v zahraničí. Poplatok by mal byť cez 51 miliónov korún za päť rokov, teda viac ako dva milióny eur.Spoluprácu s gastrosprievodcom finančne podporí aj súkromný sektor. Podľa analýzy zahraniční turisti míňajú v Česku na gastronomické služby v mnohých prípadoch vyše 30 percent ich výdavkov. Český ekonóm Lukáš Kovanda označil rozhodnutie vlády za nešťastné.„Nech si reštaurácie platia Michelina cez fond či nadáciu. Netreba do toho vťahovať daňového poplatníka, zvlášť keď od neho vláda žiada utiahnutie opaska,“ upozornil.Michelin podľa Kovandu pokrýva zhruba 13 percent krajín sveta, nemalú časť 87 percent štátov turisti navštevujú tiež hojne. „Napriek tomu, že vlády týchto krajín nezaplatili za avízo, kde presne sa vybrane a spravidla veľmi draho najesť,“ dodal ekonóm.