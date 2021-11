Slovensko chce spojiť sily s Poľskom, spolupráca by sa podľa Hegera týkala transformácie uhoľných regiónov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.11.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská republika je pripravená spolupracovať s Poľskom na transformácii svojich uhoľných regiónov, príkladom je lokalita hornej Nitry.Premiér Eduard Heger (OĽaNO) to povedal po rokovaní s poľským prezidentom Andrzejom Dudom, ktorý sa v utorok 9. novembra zúčastnil na oficiálnej návšteve Slovenska. V tlačovej správe o tom informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Transformácia uhoľných regiónov súvisí aj s tým, že Slovensko aj Poľsko sa hlásia k záväzku klimatickej neutrality do roku 2050. Heger víta aj to, že Poľsko sa chce odkloniť od využívania uhlia s finálnym termínom do roku 2040.V súvislosti s aktuálnou situáciou na hraniciach Poľska a Bieloruska vyjadril Heger plnú podporu Poľsku a zdôraznil, že Slovensko odmieta zneužívanie migrantov na politické účely. Heger o tom diskutoval aj s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim. Poľská hlava štátu sa počas svojej návštevy stretla s prezidentkou Zuzanou Čaputovou aj predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom (Sme rodina).