Slovensko chce upevňovať vzťahy s Izraelom, Korčok vidí aj priestor a potenciál pre ďalší rozvoj

Korčok vidí potenciál na rozvoj

Slovensko podporuje rozvoj vzájomného dialógu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.7.2021 (Webnoviny.sk) - Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) vyjadril záujem o upevňovanie dlhodobého partnerstva a posilňovanie zahraničnopolitického a medzivládneho dialógu medzi Slovenskom a Izraelom.Vo štvrtok zároveň zablahoželal svojmu rezortnému kolegovi Yairovi Lapidovi k vymenovaniu do funkcie v novej koaličnej vláde Izraela. V tlačovej správe o tom informoval Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. „Potvrdil som pripravenosť na pokračovanie všestrannej a konštruktívnej spolupráce s novou izraelskou vládou, ktorej želáme veľa úspechov pri zvládnutí všetkých výziev,“ povedal Korčok. So svojím rezortným partnerom zároveň prediskutoval pripravované vzájomné návštevy predstaviteľov oboch krajín. Slovenský minister ocenil dobré vzťahy v politickej oblasti a zdôraznil potenciál na rozvoj v oblasti vedy, inovácií a výskumu, kultúry a vysokého školstva.„Taktiež sme pripravení podpísať Dohodu o spolupráci v cestovnom ruchu, ktorá by umožnila ďalšiu výmenu kontaktov v oblasti turistiky,“ zdôraznil minister.Ministri sa počas vzájomného rozhovoru venovali aj diskusii na rôzne zahraničnopolitické témy. Korčok v tejto súvislosti vyjadril potrebu obnovenia blízkovýchodného mierového procesu. Povedal, že Slovensko podporuje rozvoj vzájomného dialógu a regionálnej spolupráce, ako aj rešpektovanie medzinárodného práva a Abrahámskych dohôd v záujme normalizácie vzťahov Izraela a ďalších krajín Blízkeho východu.„Pokračovanie tohto procesu prispeje k posilneniu dialógu a vzájomnej dôvery, regionálnej stabilite a mierovej spolupráci v oblasti Blízkeho a stredného východu,“ povedal šéf slovenskej diplomacie.