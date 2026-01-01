Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 1.1.2026
 24hod.sk    Z domova

01. januára 2026

Slovensko chce v roku 2026 podľa Blanára sfunkčniť osem nových zastupiteľských úradov


Tagy: Diplomacia Minister zahraničných vecí Zahraničná politika zastupiteľstvo

V roku 2026 chce Slovensko sfunkčniť osem nových zastupiteľských úradov v Alžírsku, Austrálii, Belgicku, na Filipínach, v Malajzii, Tanzánii, Kuvajte a Etiópii. Ako v tejto súvislosti uviedol minister ...



6735f572ad3c9861031939 676x451 1.1.2026 (SITA.sk) - V roku 2026 chce Slovensko sfunkčniť osem nových zastupiteľských úradov v Alžírsku, Austrálii, Belgicku, na Filipínach, v Malajzii, Tanzánii, Kuvajte a Etiópii. Ako v tejto súvislosti uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, slovenská diplomacia bude taktiež pokračovať v intenzívnych zahraničných aktivitách na najvyššej politickej úrovni zameraných na podporu bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov.

Globálne konflikty


V kontexte pretrvávajúcich globálnych konfliktov šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že rok 2026 bude rokom pokračujúcich výziev – od bezpečnostných otázok, cez energetiku, až po globálne konflikty, pričom potvrdil záväzok, že Slovensko chce byť naďalej aktívnym partnerom pri ich riešení.

„Slovenská diplomacia bude tak ako doteraz konzistentne presadzovať mierové riešenie najmä vojny na Ukrajine, dialóg a spoluprácu, pričom národnoštátne záujmy SR ostanú našou prioritou. Zahraničná politika má zmysel vtedy, ak jej výsledky pociťujú ľudia v každodennom živote – či už ide o ekonomickú stabilitu, bezpečnosť, pracovné príležitosti, alebo ochranu Slovákov v zahraničí,“ skonštatoval Blanár.

Nestály člen v Bezpečnostnej rade OSN


Slovensko bude v roku 2026 podľa ministra pokračovať tiež v aktívnej príprave a v získavaní podpory kandidatúre na nestáleho člena v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (OSN) na roky 2028 až 2029.

Práve v tomto roku si SR pripomína 20 rokov od svojho prvého pôsobenia v Bezpečnostnej rade OSN, keďže v roku 2006 sa prvýkrát stala jej nestálym členom. Na túto skúsenosť chceme nadviazať a opätovne potvrdiť našu ambíciu aktívne prispievať k posilňovaniu mieru, bezpečnosti, multilateralizmu a dodržiavaniu medzinárodného práva vo svete,“ uviedol minister zahraničných vecí.

Regionálny dialóg a spolupráca


Rok 2026 bude pre slovenskú diplomaciu podľa Blanára významný aj z pohľadu medzinárodných záväzkov a predsedníctiev, pripravuje sa totiž na prevzatie predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke (V4) od 1. júla 2026.

Dôraz chce klásť na regionálnu spoluprácu, praktické projekty a hľadanie spoločných riešení v témach, ktoré nás spájajú v rámci Európskej únie. Zároveň Slovenská republika aktuálne predsedá Slavkovskému formátu (S3), ktorý podľa Blanára ponúka priestor na prehlbovanie regionálneho dialógu a spolupráce so susednými krajinami v kľúčových oblastiach, ako sú energetika, digitálna transformácia či rozširovanie EÚ.

„Regionálna spolupráca je pre Slovensko významným nástrojom, ako posilňovať náš hlas v Európe. Či už ide o vyšehradskú skupinu, alebo Slavkovský formát, naším spoločným cieľom je presadzovať konkrétne riešenia, ktoré majú priamy pozitívny dopad na život ľudí,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko chce v roku 2026 podľa Blanára sfunkčniť osem nových zastupiteľských úradov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Diplomacia Minister zahraničných vecí Zahraničná politika zastupiteľstvo
