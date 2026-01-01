|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 1.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Nový rok
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. januára 2026
Slovensko chce v roku 2026 podľa Blanára sfunkčniť osem nových zastupiteľských úradov
V roku 2026 chce Slovensko sfunkčniť osem nových zastupiteľských úradov v Alžírsku, Austrálii, Belgicku, na Filipínach, v Malajzii, Tanzánii, Kuvajte a Etiópii. Ako v tejto súvislosti uviedol minister ...
Zdieľať
1.1.2026 (SITA.sk) - V roku 2026 chce Slovensko sfunkčniť osem nových zastupiteľských úradov v Alžírsku, Austrálii, Belgicku, na Filipínach, v Malajzii, Tanzánii, Kuvajte a Etiópii. Ako v tejto súvislosti uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, slovenská diplomacia bude taktiež pokračovať v intenzívnych zahraničných aktivitách na najvyššej politickej úrovni zameraných na podporu bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov.
V kontexte pretrvávajúcich globálnych konfliktov šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že rok 2026 bude rokom pokračujúcich výziev – od bezpečnostných otázok, cez energetiku, až po globálne konflikty, pričom potvrdil záväzok, že Slovensko chce byť naďalej aktívnym partnerom pri ich riešení.
„Slovenská diplomacia bude tak ako doteraz konzistentne presadzovať mierové riešenie najmä vojny na Ukrajine, dialóg a spoluprácu, pričom národnoštátne záujmy SR ostanú našou prioritou. Zahraničná politika má zmysel vtedy, ak jej výsledky pociťujú ľudia v každodennom živote – či už ide o ekonomickú stabilitu, bezpečnosť, pracovné príležitosti, alebo ochranu Slovákov v zahraničí,“ skonštatoval Blanár.
Slovensko bude v roku 2026 podľa ministra pokračovať tiež v aktívnej príprave a v získavaní podpory kandidatúre na nestáleho člena v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (OSN) na roky 2028 až 2029.
„Práve v tomto roku si SR pripomína 20 rokov od svojho prvého pôsobenia v Bezpečnostnej rade OSN, keďže v roku 2006 sa prvýkrát stala jej nestálym členom. Na túto skúsenosť chceme nadviazať a opätovne potvrdiť našu ambíciu aktívne prispievať k posilňovaniu mieru, bezpečnosti, multilateralizmu a dodržiavaniu medzinárodného práva vo svete,“ uviedol minister zahraničných vecí.
Rok 2026 bude pre slovenskú diplomaciu podľa Blanára významný aj z pohľadu medzinárodných záväzkov a predsedníctiev, pripravuje sa totiž na prevzatie predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke (V4) od 1. júla 2026.
Dôraz chce klásť na regionálnu spoluprácu, praktické projekty a hľadanie spoločných riešení v témach, ktoré nás spájajú v rámci Európskej únie. Zároveň Slovenská republika aktuálne predsedá Slavkovskému formátu (S3), ktorý podľa Blanára ponúka priestor na prehlbovanie regionálneho dialógu a spolupráce so susednými krajinami v kľúčových oblastiach, ako sú energetika, digitálna transformácia či rozširovanie EÚ.
„Regionálna spolupráca je pre Slovensko významným nástrojom, ako posilňovať náš hlas v Európe. Či už ide o vyšehradskú skupinu, alebo Slavkovský formát, naším spoločným cieľom je presadzovať konkrétne riešenia, ktoré majú priamy pozitívny dopad na život ľudí,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko chce v roku 2026 podľa Blanára sfunkčniť osem nových zastupiteľských úradov © SITA Všetky práva vyhradené.
Globálne konflikty
V kontexte pretrvávajúcich globálnych konfliktov šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že rok 2026 bude rokom pokračujúcich výziev – od bezpečnostných otázok, cez energetiku, až po globálne konflikty, pričom potvrdil záväzok, že Slovensko chce byť naďalej aktívnym partnerom pri ich riešení.
„Slovenská diplomacia bude tak ako doteraz konzistentne presadzovať mierové riešenie najmä vojny na Ukrajine, dialóg a spoluprácu, pričom národnoštátne záujmy SR ostanú našou prioritou. Zahraničná politika má zmysel vtedy, ak jej výsledky pociťujú ľudia v každodennom živote – či už ide o ekonomickú stabilitu, bezpečnosť, pracovné príležitosti, alebo ochranu Slovákov v zahraničí,“ skonštatoval Blanár.
Nestály člen v Bezpečnostnej rade OSN
Slovensko bude v roku 2026 podľa ministra pokračovať tiež v aktívnej príprave a v získavaní podpory kandidatúre na nestáleho člena v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (OSN) na roky 2028 až 2029.
„Práve v tomto roku si SR pripomína 20 rokov od svojho prvého pôsobenia v Bezpečnostnej rade OSN, keďže v roku 2006 sa prvýkrát stala jej nestálym členom. Na túto skúsenosť chceme nadviazať a opätovne potvrdiť našu ambíciu aktívne prispievať k posilňovaniu mieru, bezpečnosti, multilateralizmu a dodržiavaniu medzinárodného práva vo svete,“ uviedol minister zahraničných vecí.
Regionálny dialóg a spolupráca
Rok 2026 bude pre slovenskú diplomaciu podľa Blanára významný aj z pohľadu medzinárodných záväzkov a predsedníctiev, pripravuje sa totiž na prevzatie predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke (V4) od 1. júla 2026.
Dôraz chce klásť na regionálnu spoluprácu, praktické projekty a hľadanie spoločných riešení v témach, ktoré nás spájajú v rámci Európskej únie. Zároveň Slovenská republika aktuálne predsedá Slavkovskému formátu (S3), ktorý podľa Blanára ponúka priestor na prehlbovanie regionálneho dialógu a spolupráce so susednými krajinami v kľúčových oblastiach, ako sú energetika, digitálna transformácia či rozširovanie EÚ.
„Regionálna spolupráca je pre Slovensko významným nástrojom, ako posilňovať náš hlas v Európe. Či už ide o vyšehradskú skupinu, alebo Slavkovský formát, naším spoločným cieľom je presadzovať konkrétne riešenia, ktoré majú priamy pozitívny dopad na život ľudí,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko chce v roku 2026 podľa Blanára sfunkčniť osem nových zastupiteľských úradov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Katolíci 1. januára slávia sviatok Panny Mária Bohorodičky
Katolíci 1. januára slávia sviatok Panny Mária Bohorodičky
<< predchádzajúci článok
Arcibiskup Bober praje pokoj a požehnanie do nového roka
Arcibiskup Bober praje pokoj a požehnanie do nového roka