Slovensko chce zintenzívniť spoluprácu s Indonéziou, Klus rokoval o možnom prínose

Prínos v poľnohospodárstve či odpadovom hospodárstve

Impulz pre naštartovanie spolupráce

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

22.4.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko vie podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Martina Klusa (SaS) ponúknuť unikátne príležitosti aj štvrtej najľudnatejšej krajine sveta – Indonézii. Ako informoval komunikačný odbor MZVEZ SR, Klus to vyhlásil vo štvrtok, 21. apríla v Jakarte počas pracovnej návštevy Indonézskej republiky.Za dôležitý impulz pre spoluprácu s Indonéziou považuje štátny tajomník plánované štvrté zasadnutie Spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu, ktoré sa pre pandémiu neuskutočnilo od roku 2019.Dodal, že slovenské skúsenosti a know-how môžu byť prínosom najmä v oblasti odpadového hospodárstva, poľnohospodárstva, informačných technológií či telemedicíny. V oblasti vzdelávania vyzdvihol štipendijný program Darmasisva, cez ktorý môžu slovenskí študenti spoznať Indonéziu, pričom by tieto možnosti mali byť podľa nielen rozšírené, ale aj doplnené o spoločné vedecko-výskumné projekty.V indonézskej metropole rokoval Klus s námestníkom ministerky zahraničných vecí Indonézskej republiky Mahendra Siregarom. Komunikačný odbor MZVEZ SR priblížil, že hlavným cieľom stretnutia bolo zintenzívnenie ekonomickej spolupráce a politického dialógu, ktorý je založený na zdieľaní spoločných hodnôt demokracie a ľudských práv. Partneri prediskutovali aj aktuálny geopolitický vývoj, najmä s ohľadom na agresiu Ruska na Ukrajine aj v kontexte predsedníctva Indonézskej republiky v skupine najväčších ekonomík sveta G20. „Slovensko rozumie neľahkej úlohe Indonézie ako súčasnej predsedníckej krajiny globálneho zoskupenia G20, pri ktorej je potrebné preukázať odvahu a citlivo zvážiť dopady účasti Ruskej federácie na tomto fóre. Zhodli sme sa, že energetická a potravinová bezpečnosť sú prioritné témy do budúcna, nielen pre Európu, ale aj pre región juhovýchodnej Ázie a osobitne Indonéziu ako ostrovnú krajinu,“ poznamenal Klus.Počas návštevy Jakarty absolvoval aj rokovanie so zástupcom generálneho tajomníka ASEAN Michaelom Tenem a v indonézskom parlamente sa štátny tajomník stretol s predsedom výboru pre medziparlamentnú spoluprácu Snemovne reprezentantov Fadli Zonom, s ktorým prediskutoval budúcnosť medziparlamentnej spolupráce medzi Slovenskom a Indonéziou. Klus ocenil, že budúci mesiac navštívi Slovensko indonézska parlamentná delegácia. „Návšteva predstavuje potrebný impulz pre naštartovanie spolupráce na národnej, ale aj regionálnej úrovni v oblastiach ako napr. recyklácia odpadu, kybernetická bezpečnosť či dokonca bezpečnosť potravín, ktorým sa mnohí parlamentaristi osobitne venujú,“ zhodnotil.MZVEZ SR doplnil, že štátny tajomník rezortu diplomacie SR sa na záver pracovnej cesty sa stretne aj s novým honorárnym konzulom SR v Indonézii, zástupcami provinčnej vlády a krajanskou komunitou.