Slovensko.Digital nie je spokojné s koncepciou nákupu technológií

Bratislava 5. apríla (TASR) – Koncepcia nákupu informačných a komunikačných technológií (IKT) umožňuje scenár, že súčasný dodávateľ IT riešenia má možnosť odovzdať dokumentáciu a zdrojový kód k tomuto riešeniu až v momente, keď neuspeje vo verejnom obstarávaní na novú prevádzku IT riešenia. Neprispieva to k možnosti vymaniť sa zo stavu tzv. vendor-lock-in. Médiá o tom v piatok informovalo združenie Slovensko.Digital.Združenie uvádza, že pracovná skupina zástupcov niekoľkých ministerstiev, štátnych úradov, dodávateľských firiem z IT Asociácie Slovenska či odbornej verejnosti vo štvrtok (4. apríla) schválila strategickú Koncepciu nákupu IKT.Slovensko.Digital bolo ako jediné proti prijatiu navrhovanej koncepcie, napriek tomu, že sa do nej podarilo presadiť niektoré pripomienky. Schválená verzia obsahuje niekoľko závažných bodov, pre ktoré Kulich hlasoval proti jej prijatiu.Podľa združenia je to dokument pod hlavičkou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Ak ho príjme Rada vlády pre digitalizáciu verejnej správy, bude na najbližšie roky ovplyvňovať, ako bude štát nakupovať IT služby v hodnote približne 500 miliónov eur ročne, konštatuje.Tento scenár koncepcie nákupu IKT považuje Slovensko.Digital za nekorektný." priblížil zástupca odborného združenia Peter Kulich.Sprístupnenie dokumentácie a zdrojového kódu novému dodávateľovi až po verejnom obstarávaní považuje združenie za neskorý a rizikový moment.Koncepcia v schválenej podobe obsahuje podľa združenia tiež širokú výnimku z povinností pre IT riešenia, ktoré patria pod kritickú infraštruktúru štátu.uviedol Kulich.Pred posledným rokovaním pracovnej skupiny v novembri minulého roka upozorňovalo združenie najmä na prílohy, ktoré sa týkajú autorských práv a delenia zákaziek na menšie časti. Príloha o autorských právach nakoniec nie je súčasťou schvaľovanej verzie koncepcie, čo považuje za pozitívne.Príloha o delení zákaziek na časti je súčasťou koncepcie a jej pôvodným spoluautorom je aj Slovensko.Digital. Zákon o verejnom obstarávaní obstarávateľom už v súčasnosti nariaďuje zákazky rozdeliť, alebo v prípade ak obstarávateľ zákazku nerozdelí, tak musí takéto rozhodnutie odôvodniť.skonštatoval Kulich. Dodal, že trend delenia zákaziek ako možnosti posilnenia pozície malých firiem navyše vyplýva z viacerých dokumentov a iniciatív Európskej komisie a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).Združenie verí, že po prijatí koncepcie začne ÚPVII aktívne riešiť existujúce IT riešenia s tzv. vendor lock-in stavom. Ďalej, že v krátkom čase nebudú vypísané obrovské verejné obstarávania, ale budú delené na časti a pre ich vypísaním budú zámery komunikované a overené s trhom pod.