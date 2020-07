Slovensko.Digital očakáva od novej štátnej IT firmy najmä zvýšenie pružnosti IT verejnej správy

Hodnota za peniaze

30.7.2020 (Webnoviny.sk) - Od novej štátnej IT organizácie v Košiciach očakáva občianske združenie Slovensko.Digital najmä podstatné zvýšenie pružnosti IT verejnej správy, ako i schopnosť rýchlo a efektívne realizovať konkrétne zadania."Na základe doterajších skúseností však predpokladáme, že ani takto jednoducho formulovaný cieľ nebude v prostredí verejnej správy jednoduché dosiahnuť," konštatuje ďalej v zverejnenej tlačovej správe združenie.V oblasti nákladov ale bude možné porovnávať podobné výkony zabezpečované externými dodávateľmi a vlastnou IT organizáciou a na základe toho rýchlo vidieť, akú “hodnotu za peniaze” priniesol. O zámere vlády však odporúčajú širokú odbornú diskusiu.Slovensko.Digital odhaduje, že náklady na “prevádzku” firmy s 300 IT-čkármi sa pohybujú okolo 20 - 30 miliónov eur za rok. "Pri pohľade na rozbehnuté nové projekty eGovernmentu a prevádzkované informačné systémy je teda jasné, že nová štátna IT organizácia v aktuálne plánovanej kapacite bude schopná pokryť iba malú časť práce potrebnej pre verejnú správu," konštatuje.Väčšina prác bude tak aj naďalej vykonávaná dodávateľskými firmami, čo ale podľa združenia nemusí byť problém, najmä ak sa podarí podstatne zlepšiť konkurenciu dodávateľov a odstrániť podozrenia nečestných praktík.Za kľúčové pritom Slovensko.Digital považuje rozhodnutie, aké práce má nová IT organizácia verejnej správy zabezpečovať a tomu prispôsobiť aj vytvárané pracovné pozície.Veľký priestor vidí v oblasti zabezpečovania prevádzky už existujúcich informačných systémov, prípadne ich úprav, a tým aj pomoc vymaniť sa zo závislosti na doterajších dodávateľoch. Dôležité je podľa neho taktiež podstatné posilnenie interných IT kapacít samotných úradov."Bez týchto interných špecialistov na úradoch so znalosťami “špecifík verejnej správy” nebude vedieť tím v novej IT spoločnosti efektívne spolupracovať," poukazuje.Predseda vlády Igor Matovič minulý týždeň informoval, že štát má záujem založiť v Košiciach štátny softvérový dom, jeho základ by mali tvoriť špecialisti zo spoločnosti Wirecard. Ako ďalej dodal, štát platí stovkám firiem ročne 700 miliónov eur za softvér.Tým, že by priamo zamestnával špecialistov a nemusel si na to prenajímať externé firmy, mohli by sa ušetriť obrovské peniaze. Projekt by mal byť podľa premiéra financovaný zo zdrojov z Európskej únie.