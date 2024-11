Slovensko dlhodobo podporuje rozširovanie EÚ, podľa Blanára je to kľúčový nástroj budovania bezpečnosti

Blanár ocenil pokrok

Zrýchlenie prístupového procesu

Slovensko chce EÚ prirodzene rozvíjať

1.11.2024 (SITA.sk) - Slovensko dlhodobo podporuje rozširovanie EÚ o štáty západného Balkánu i východnej Európy na základe rovnakých podmienok pre všetky štáty. Uviedol to rezort diplomacie s tým, že víta zverejnenie tohtoročných správ Európskej komisie týkajúcich sa politiky rozširovania, takzvaný rozširovací balíček.Ako ministerstvo zahraničných vecí priblížilo, správy reflektujú pokrok, ktorý kandidátske krajiny a potenciálni kandidáti za ostatný rok dosiahli s cieľom naplniť svoje eurointegračné ciele.Minister zahraničných vecí Juraj Blanár Smer-SD ) potvrdil, že rozširovanie EÚ zostáva kľúčovým nástrojom upevňovania spoločných hodnôt a budovania bezpečnosti, mieru, stability a prosperity v Európe.Minister ocenil pokrok, ktorý sa podarilo po rokoch stagnácie dosiahnuť, no mnohé krajiny podľa neho čakajú na prijatie do EÚ už veľmi dlho. Ide najmä o štáty západného Balkánu.„Ich obyvateľom bola európska vízia prisľúbená ešte pred dvomi desaťročiami,“ zdôraznil Blanár a súčasne vyzdvihol aktivity siedmich štátov vrátane Slovenska v rámci neformálneho zoskupenia Priatelia západného Balkánu.Ministerstvo priblížilo, že cieľom zoskupenia je oživiť a zrýchliť prístupový proces krajín tohto regiónu. „S podporou skupiny sa podarilo tiež schváliť európsky finančný nástroj na podporu socioekonomického rozvoja regiónu za šesť miliárd eur na roky 2024 – 2027," doplnil rezort diplomacie.Ministerstvo ďalej pripomenulo, že SR privítala podmienečné otvorenie prístupových rokovaní s Bosnou a Hercegovinou v marci tohto roka s víziou, že čoskoro dôjde k splneniu podmienok pre plnohodnotné otvorenie rokovaní.„Po rozhodnutí Európskej rady v decembri 2023 o otvorení prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom nasledovalo začatie prístupových rozhovorov s obomi štátmi na júnovej medzivládnej konferencii. Pokrok v integračnom procese súvisiaci s implementáciou reforiem a plnením stanovených podmienok pre vstup do EÚ dosiahli zároveň ďalší kandidáti vrátane Albánska, Čiernej Hory, Severného Macedónska a Srbska," uviedlo ministerstvo a doplnilo, že aj napriek aktuálne pozastavenému prístupovému procesu Gruzínska Slovensko naďalej podporuje jeho zotrvanie na proeurópskej ceste.„Do novej fázy vstúpili v apríli 2024 vzťahy Únie s Tureckom, ktoré zostáva strategickým partnerom EÚ v mnohých oblastiach a rovnako spojencom v rámci Severoatlantickej aliancie," dodal rezort diplomacie.Blanár doplnil, že SR si tento rok pripomína 20 rokov, odkedy sa stala členom EÚ a zdôraznil, že Slovensko chce EÚ prirodzene rozvíjať. Preto má záujem pomáhať v procese integrácie štátom západného Balkánu a tiež východným susedom a zdieľať s nimi skúsenosti z predvstupového procesu.Podľa ministra Slovensko presadzuje, aby politika rozširovania EÚ patrila medzi hlavné priority aj v rámci nového inštitucionálneho cyklu EÚ. Je podľa neho však potrebné, aby sa na to EÚ pripravila v dialógu všetkých členských krajín.