Slovensko dočasne plánuje vyslať do Bosny a Hercegoviny viac ako 100 vojakov, v krajine pobudnú mesiac

3.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko dočasne posilní svoj príspevok v operácii EUFOR Althea a do Bosny a Hercegoviny plánuje vyslať 121 príslušníkov Ozbrojených síl SR (OS SR). Cieľom je zabrániť zhoršeniu miestnej bezpečnostnej situácie. Dĺžka vyslania našich vojakov sa predpokladá do 30 dní. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR (MO SR) Martina Kovaľ Kakaščíková Rezort obrany tak posilnením prítomnosti vyhovie požiadavke operačného veliteľa EUFOR Althea. Nasadený bude prvok okamžitej pripravenosti, rota trebišovského 52. výsadkového práporu, ktorý je súčasťou Síl pre špeciálne operácie OS SR.Podľa predbežných hodnotení sa situácia v Bosne a Hercegovine môže zhoršiť aj v súvislosti so situáciou na Ukrajine. K téme zasadal ešte 23. februára Politický a bezpečnostný výbor Európskej únie (EÚ).„Slovensko si ako zodpovedný člen Európskej únie splní svoj záväzok a v koordinácii s členskými štátmi EÚ bude adekvátne reagovať tak, aby sme spoločne predišli ďalšiemu zhoršeniu situácie v Bosne a Hercegovine,“ uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO).