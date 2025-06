Slovensko dočasne uzavrelo veľvyslanectvo v Teheráne, pracovníci ambasády už opúšťajú Irán

20.6.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pristúpilo vzhľadom na pokračujúcu vojenskú eskaláciu medzi Izraelom a Iránom k plnej evakuácii Zastupiteľského úradu SR v Teheráne , ktorého zvyšní pracovníci v piatok opúšťajú územie Iránu.Šéf slovenskej diplomacie rozhodol vo štvrtok 19. júna o dočasnom uzatvorení slovenského veľvyslanectva v Iráne do času, kým budú celkové bezpečnostné podmienky v krajine vyhodnotené ako priaznivé pre návrat diplomatického personálu. O obnovení činnosti ambasády bude rezort informovať.Občanom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii alebo urgentne potrebujú konzulárnu asistenciu, odporúča slovenský rezort diplomacie kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na telefónnom čísle +421 2 5978 5978. Núdzová linka rezortu diplomacie je k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni vo všetkých časových pásmach po celom svete.V súvislosti s vyhrotením situácie na Blízkom východe dochádza k uzatváraniu vzdušného priestoru Iránu a rušeniu komerčných letov do viacerých krajín v regióne, vrátane Izraela, Libanonu, Jordánska, Iraku a Sýrie. „Vzhľadom na citlivú bezpečnostnú a problémovú ekonomickú situáciu v krajine dôrazne vyzývame občanov Slovenska, aby necestovali do Iránu a v prípade, že sa nachádzajú v krajine, aby ju v rámci svojich možností opustili dostupnými komerčnými linkami,“ vyzýva ministerstvo na svojom webe. Viac informácií a aktuálne cestovné odporúčania pre krajiny Blízkeho východu sú k dispozícii na webstránke rezortu zahraničia www.mzv.sk.