Slovensko dodá Ukrajine húfnice Zuzana 2, pôvodne boli objednané pre naše ozbrojené sily

Rýchle konanie a maximálne nasadenie

Dôležitý kontrakt a cena so zľavou

2.6.2022 (Webnoviny.sk) - Štátna akciová spoločnosť Konštrukta Defence patriaca pod ministerstvo obrany uzatvorila v stredu 1. júna kontrakt na komerčný predaj samohybných húfnic Zuzana 2 na Ukrajinu.Ide pôvodne o húfnice, ktoré objednali pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) „Kontraktu predchádzali týždne intenzívneho rokovania. Ďakujem vedeniu spoločnosti a kolegom na rezorte za rýchle konanie v takej kľúčovej veci. Situácia na Ukrajine si vyžaduje naše maximálne nasadenie, odbornosť a úprimný záujem, a to nám na rezorte a v podriadených organizáciách rozhodne nechýba,” uviedol v tlačovej správe šéf rezortu obrany Jaroslav Naď OĽaNO ).Ukrajine má Slovensko dodať celkovo osem kusov samohybných húfnic Zuzana 2. Na tlačovej konferencii v stredu 1. júna minister Naď uviedol, že spoločnosť Konštrukta Defence ešte stále rokuje s ukrajinskou štátnou spoločnosťou o odkúpení húfnic Zuzana 2.Predmetom rokovaní bol najmä počet húfnic a ich cena. Cena húfnic podľa Naďa má byť so zľavou, ale konkrétnu cenu minister nešpecifikoval a vzhľadom na charakter kontraktu a žiadosť ukrajinskej strany rezort obrany neposkytne v tejto veci podrobnejšie informácie.Minister dodal, že aj vďaka tomuto kontraktu získa spoločnosť Konštrukta zákazku, ktorá je veľkým úspechom pre slovenský obranný priemysel a prináša významné možnosti aj pre ďalší rast spoločnosti.„Ide nepochybne o dôležitý kontrakt. Jednak tým ukazujeme našu schopnosť, odbornosť a profesionalitu vo výrobe vojenskej techniky, no ide tiež o dôležitý moment pre našich zamestnancov. Tí budú mať vďaka kontraktu garanciu práce,” povedal šéf podniku Alexander Gurský