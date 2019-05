Slovensko dosahuje prvenstvo v eliminácii tuberkulózy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - V oblasti eliminácie tuberkulózy Slovensko dosahuje prvenstvo. Aj o tejto téme sa hovorilo na 72. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve, ktoré trvalo od pondelka (20. 5.) do stredy. Na čele slovenskej delegácie stál štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Stanislav Špánik. Rezort zdravotníctva o tom informuje na svojom webe.Rezort pripomenul, že v súvislosti s elimináciou tuberkulózy bol vo februári tohto roka Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) vyhlásený za kolaboratívne centrum. Okrem iných však na stretnutí rezonovali aj téma bezpečnosti pacienta či problematika boja proti neprenosným ochoreniam.Ako ministerstvo doplnilo, štátny tajomník v Ženeve absolvoval aj sériu bilaterálnych rokovaní, počas ktorých rokoval s generálnym riaditeľom WHO Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom a tiež s partnermi z regiónu Vyšehradskej štvorky.