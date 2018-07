Slovensko dostalo od eurokomisie štyri výzvy za porušenie práva EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 19. júla (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila vo štvrtok pravidelný mesačný súbor rozhodnutí o prípadoch porušenia legislatívy EÚ. Slovensko dostalo od exekutívy EÚ štyri formálne výzvy, na ktoré musí zareagovať.V oblasti ochrany prírody EK zaslala Slovensku formálnu výzvu, pretože nezabezpečuje náležitú ochranu prírody, čo spôsobuje výrazný pokles počtu vtáctva. Smernice EÚ o vtákoch a o biotopoch zriadili celoúnijnú sieť chránených území Natura 2000, ktoré treba chrániť pred škodlivým vývojom. Podľa týchto právnych predpisov sa pred schválením plánov obhospodarovania lesov a činností ako ťažba dreva v chránených územiach musia posúdiť ich dôsledky. V slovenských právnych predpisoch takéto ustanovenia chýbajú, čo podľa eurokomisie viedlo k zníženiu stavov populácie tetrova hlucháňa (hlucháň hôrny). Od vstupu SR do EÚ v roku 2004 počty tetrova hlucháňa klesli o polovicu. Slovensko neprijalo pre tento druh osobitné ochranné opatrenia, ktoré sa vyžadujú podľa smernice o vtákoch. SR má na odpoveď dva mesiace. V opačnom prípade sa EK môže rozhodnúť, že zašle Slovensku odôvodnené stanovisko.Slovensko sa zároveň ocitlo v skupine šiestich členských štátov, od ktorých EK žiada, aby správne zaviedli opatrenia na ochranu laboratórnych zvierat. Formálne výzvy dostali Estónsko, Nemecko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko z dôvodu nedostatkov pri zavedení pravidiel EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely do svojej vnútroštátnej legislatívy. Cieľom smernice EÚ je minimalizovať počet zvierat využívaných na pokusy a vyžaduje sa v nej využívanie alternatív vždy, keď je to možné. V slovenskej právnej úprave chýbajú povinnosti týkajúce sa anestézie a účinné a odradzujúce sankcie.V oblasti voľného pohybu odborníkov EK vyzvala 27 členských štátov EÚ (okrem Litvy), aby dodržiavali pravidlá Únie o uznávaní odborných kvalifikácií. Formálne výzvy sa týkajú otázok, ktoré majú zásadný význam pre uplatňovanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií, ako sú zavedenie európskeho profesijného preukazu, výstražný mechanizmus, možnosť mať čiastočný prístup k odbornej činnosti, primeranosť jazykových požiadaviek a zriaďovanie asistenčných centier. Všetky dotknuté členské štáty majú dva mesiace na to, aby reagovali na výzvu eurokomisie.Exekutíva EÚ zaslala vo štvrtok tiež formálnu výzvu Slovensku spolu s Cyprom, Litvou, Luxemburskom, Maďarskom, Maltou, Poľskom, Slovinskom a Talianskom, pretože si nesplnili povinnosti v oblasti poskytovania bezplatných minimálnych univerzálnych dopravných informácií o bezpečnosti cestnej premávky. Mali tak urobiť najneskôr 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia EÚ. Deväť príslušných členských štátov tak však ešte neurobilo. Slovensko si podľa EK nesplnilo povinnosť ani v oblasti celoúnijných služieb sprístupňovania informácií o doprave v reálnom čase. Do 13. júla 2017 malo predložiť EK správu o opatreniach prijatých s cieľom zriadiť vnútroštátny prístupový bod a o spôsoboch jeho fungovania a prípadne zoznam diaľnic, ktoré nie sú súčasťou komplexnej transeurópskej cestnej siete ani určených prioritných zón.Všetky dotknuté členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby reagovali na tvrdenia euroomisie.(spravodajca TASR Jaromír Novak)